לצד המוקדים ההלכתיים-רפואיים של כללית הפועלים מדי שנה ברחבי הארץ, מופעל זו השנה השלישית גם ערוץ דיגיטלי חדש; מנוע חיפוש ייעודי (בוט), דרכו יכולים חולים, יולדות ובני משפחותיהם לקבל הכוונה רפואית והלכתית ממוקדת בזמן אמת.

על המענה ההלכתי מופקד צוות בית ההוראה של הרב נפתלי וסרמן, הפועל בשולחן עגול וירטואלי יחד עם רופאים מומחים בכלל תחומי הרפואה – רפואה כללית, קרדיולוגיה, נשים, נפרולוגיה, פסיכיאטריה, אנדוקרינולוגיה ועוד. שאלות המצריכות חוות דעת רפואית מועברות לקבוצת הרופאים, שמספקים את ההתייחסות המקצועית, והן משולבות לאחר מכן במענה ההלכתי.

לדברי הרב נפתלי וסרמן, ראש בית ההוראה מחוברים לתורה: "החיבור המיידי בין עולם ההלכה לבין עולם הרפואה הוא הצלה של ממש עבור רבים. בערבי צומות אנחנו רואים אלפי פניות, ובעזרת הבוט מתאפשר לנו להעניק מענה מהיר, מקצועי ומבוסס יותר מאי פעם".

בכללית רואים בשירות החדשני נדבך חשוב בהנגשת הרפואה לציבור. הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, מציין: "אנחנו פועלים כל העת כדי להנגיש את הרפואה המתקדמת ביותר לכל לקוח, בשפה ובדרך שמתאימה לו. השירות ההלכתי-רפואי לקראת הצום הוא דוגמה נוספת לחדשנות שמשלבת מקצועיות רפואית ורגישות לצרכים הייחודיים של הציבור".

לשאלות ולייעוץ ניתן לפנות בהודעת ווצאפ למספר: 052-7366144