אחרי שעבר בהפגנה: האמירה הדרמטית של הגרמ"ה הירש בפתח הכלא

( צילום: ללא קרדיט )

רגעים חריגים בשערי כלא 10: ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הגיע הערב (רביעי) בסמיכות למקום שבו כלואים תלמידי הישיבות שנעצרים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס. הוא נשא דברים במקום - ורמז לאפשרות שההפגנות הסוערות יתרחבו ויכללו את כל הציבור.

בדבריו התייחס להפגנות שראה מקרוב בדרך לבית הכלא. אלו הפגנות של אנשי הרצ"פניקים, הפלג הקטן בתוך הפלג הירושלמי. ההפגנות גרמו לעיכוב בהגעתו של ראש הישיבה לשערי הכלא. "אני מקווה מאוד שאנחנו לא נצטרך ללכת בצורה הזו", אמר ראש הישיבה, "עלינו לוודא שיבינו שאי אפשר שתהיה מציאות כזו בארץ ישראל - שבחור לומד תורה ולא יכול ללמוד תורה ולוקחים אותו לבית סוהר כי לומד תורה. זה דבר שלא יכול להיות בארץ ישראל! "ואנחנו נעשה שדבר כזה לא יקרה. ואני מקווה שאלו בממשלה וכו' יבינו שלמעשה לא יכול להיות דבר כזה. לא יהיה דבר כזה שלא נוכל ללמוד תורה".

הגרמ"ה הירש יוצא מביתו בדרכו לכלא 10

מוקדם יותר נשאל הגרמ"ה הירש, אליו מתנקזות כל השאלות בנושא הישיבות, אם להוציא את כל הישיבות למחאה מול כלא 10. ראש הישיבה השיב, שכרגע רק הישיבה שממנה נעצר הבחור תצא לצאת למחאה על מעצר בחורי הישיבה, בתנאי שלא יגיעו לעימותים עם כוחות הביטחון.

ראש הישיבה הוסיף ואמר למי שהגיע למעונו, כי יתכן ובימים הקרובים תתקיים עצרת מחאה ענקית ברחובה של עיר.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בישיבת עטרת שלמה, שם לומד הבחור שנעצר הלילה ונשפט ל-20 ימי מעצר, החליטו להישמע להוראת ראש הישיבה.

האוטובוסים, שהיו אמורים להביא את בחורי הישיבה להתחיל את זמן חורף היום, הוסבו לכיוון כלא 10, שם קרוב לאלף בחורי הישיבה, יפגינו כנגד המעצר.

כפי שדווח בהרחבה מוקדם יותר היום, המשטרה הצבאית התפרצה הלילה לבית משפחת מחלוף בישוב אדם, והפכה את הבית, בניסיון לעצור את צעירי בני המשפחה - תלמידי ישיבות 'בית שמעיה' (בראשות הגר"ש אנגלנדר) ו'מבקשי פניך' (בראשות הגר"מ עמית) את העצירים העריקים מייצג עורך הדין מנחם שטאובר.

תלמידי הישיבות בני משפחת מחלוף לא שהו באותה עת בבית, והמעצר נמנע. כזכור, שלשום נעצר תלמיד ישיבת אור החיים ביישוב אדם ע"י המשטרה הצבאית.

בסיעת 'דגל התורה', עדכנו בצהריים כי "חכ"י התנועה התכנסו הבוקר בעקבות מעצר בחורי הישיבות הקד' בעוון לימוד התורה, ביניהם גם מעצר הבחור באמצע ימי השבעה על אביו ז"ל.

"מדובר בעליית מדרגה מדאיגה והיא לא תעבור לסדר היום. ההשתוללות הזו בגיבוי היועמ"שית שחרטה על דגלה מלחמה בלומדי התורה בארץ הקודש, נועדה בין היתר כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמדם שיובא בקרוב בס"ד".

ב'דגל התורה' הודיעו כי "נשאל את גדולי התורה שליט"א בדרכי הפעולה למול המעצרים הנבזיים הנ"ל ונפעל כהוראתם".