שנה שנייה לשיתוף הפעולה הייחודי :להתענג – צ'ולנט עם קוקה-קולה וקוקה-קולה זירו

זו השנה השנייה שקוקה-קולה יוצאת בשיתוף פעולה מיוחד עם רשת מוטי'ס: להתענג – מנת צ'ולנט, לחמנייה וקוקה-קולה בשילוב מושלם ובמחיר מיוחד.

אמ
מקודם |

צ'ולנט הוא אחד ממאכלי הדגל היהודיים כבר שנים רבות. יש לו גרסאות רבות ומגוון ווריאציות, אבל אין ספק שאחד השילובים הבולטים והטעימים הוא צ'ולנט עם קוקה-קולה.

לקראת החורף, קוקה-קולה שוב יוצאת בשיתוף פעולה עם רשת מוטי'ס, ומזמינה את הצרכנים ליהנות ממנת צ'ולנט חם עם לחמנייה לצד בקבוק קוקה-קולה 500 מ"ל (קוקה-קולה קלאסי או קוקה-קולה זירו) – במחיר מיוחד של 50 שקלים בלבד.

מוזמנים להגיע, להתענג ולטעום את השילוב המושלם של צ'ולנט יחד עם קוקה-קולה בימי חמישי בלבד בין השעות 13:00 עד 4:00 בבוקר, בין התאריכים 20/11/25 כ"ט בחשוון עד 31/12/25 י"א בטבת

בסניפי מוטי'ס:

בני ברק: שמשון הגיבור 8, הר סיני 16, מצדה 2 (ב.ס.ר)

בית שמש: העמל 208

ירושלים: בית וגן 42

ביתר עלית: המגיד ממעזריטש 72

פתח תקווה: שלום צלה 30

המבצע מתקיים בימי חמישי בלבד מהשעה 13:00 עד 4:00 בבוקר בין התאריכים 20.11.25 כ"ט בחשוון עד 31.12.25 י"א בטבת | קוקה-קולה 500 מ"ל או קוקה-קולה זירו 500 מ"ל בלבד | בישיבה במקום מוגבל למנה אחת ללקוח | מימוש המבצע יתאפשר בישיבה במקום בסניפי מוט'יס בני ברק, בית שמש, פתח- תקווה, ירושלים וביתר עילית או במשלוח מסניפי בני ברק: שמשון הגיבור 8, מצדה 2 או מסניף בית שמש | המבצע תקף על צ׳ולנט בקר בלבד | התמונה להמחשה בלבד.

