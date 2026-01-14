"אתם אולי פיזית כאן, אבל לבכם ונשמתכם משוחררים, אולי עוד יותר מהאנשים הנמצאים מחוץ לכותלי הכלא, שכן, אלו הנמצאים בחוץ אולי ידיהם משוחררות, אבל ליבם כבול לפרנסתם ולשטף החיים. אתם כאן נקיים מכל שיעבוד, ויכולים לפנות ישירות לריבונו של עולם". במילות חיזוק אלו פתח הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדלה העמק את משאו הנלהב והמחזק בפני מאות אסירי כלא חרמון, במהלך סוף השבוע האחרון.

מזה יובל שנים שהרב גרוסמן מסתובב בינות לבתי הכלא בישראל, לחזק שבורי לב ולהעניק צרי ומזור, טללי תחייה ותמיכה לנשברי לב שלא שפר עליהם גורלם והם אסירים בין חומות הכלא. באותם ימים הקים הרב גרוסמן את תוכנית שק"ד – שיקום דתי, שהעמיד על רגליו עשרות אסירים, החבים לו את חייהם הרוחני והגשמי גם יחד.

בכינוס המיוחד אליו התקבצו מאות האסירים, השתתפו גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נציב השב"ס רב גונדר קובי יעקובי, רבני השב"ס וכל צוות הסגל הנבחר. הרב גרוסמן העתיר שבחים על השר בן גביר על פעלו למען האסירים, כמו כן שיבח את נציב השב"ס על היותו אוזן קשבת לצרכי האסיר ובני משפחותיהם.

במשא המיוחד שהעניק הגרי"ד גרוסמן עמד על כך כי דווקא עתה בימים אלו עת מתארכים הלילות והימים קצרים – "לילי טבת הארוכים", זה הזמן לזכור כי "לעת ערב יהיה אור", ומאחורי החושך המצמית מצפה האור של הגאולה, הגאולה הפרטית והגאולה הכללית.

הגרי"ד חזר בדבריו כי בעל התניא בימי מאסרו אמר לסוהר ששאל אותו על שאלת הקב"ה לאדם הראשון 'אייכה', כי הכוונה היא לא היכן נמצא האדם פיזית, היכן מקומו על פני כדור הארץ, אלא היכן מקומו בעולם, מה וכיצד הוא עושה בשליחותו בעולם. זה לא דבר גיאוגרפי, זה לא דבר שתחום במקום, זה דבר שהנשמה תלויה בו.

"כל אדם צריך לשאול את עצמו כל יום 'אייכה', היכן אני? היכן אני מתקדם בשליחותי בעולמי, ובכך נזכה לישועות הקדוש ברוך הוא", סיים הרב גרוסמן את דבריו הנלהבים כשהאסירים עוברים איש איש בתורו לקבלת עצה וברכה.