תחושת התרגשות מהולה באחריות הלכתית כבדת משקל ליוותה את חברי משלחת מערך הכשרות של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, אשר ערכו בימים האחרונים סיור פיקוח והשגחה מקיף בעיירה מיקלוב שבמחוז ברנו, צ'כיה. העיירה, המוכרת לכל מי שבקי בדפי ההיסטוריה היהודית בשמה המפואר ניקלשבורג, התחדשה עם הקמתו של יקב חדש, המבקש לשלב ייצור יין באיכות מקצועית עם הקפדה הלכתית ללא כל פשרות תחת פיקוחם ההדוק של רבני בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת.

העיר ניקלשבורג נושאת על כתפיה מורשת דורות מפוארת, בהיותה משכנם של ענקי ארץ אשר כיהנו בה ברבנות ועיצבו את פני היהדות לדורותיה. חברי המשלחת, בראשות מומחה הכשרות הבינלאומי, רבה של אנטוורפען והרב הפוסק של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, רבי פנחס לייבוש פדווא, פתחו את הביקור בסיור באתרים ההיסטוריים היהודיים בעיירה, ובראשם בית הכנסת העתיק שקירותיו ספוגים בתפילותיהם של המהר"ל מפראג, בעל ה'תוספות יום טוב', המהר"ם בנעט, רבי שמעלקא מניקלשבורג והרש"ר הירש - זכר צדיקים לברכה.

הביקור בבית הכנסת היה גדוש בהתרוממות רוח ששררה בקרב רבני מערך הכשרות, בראותם כיצד על אדמת נכר זו, ששימשה מרכז רוחני אדיר, חוזרים ומקימים כיום תשתית של יהדות עבור בני הקהילה המקומית, במקום שמשמש כמגדלור ליהודי האזור כולו.

לאחר מכן, צעדו חברי המשלחת למבנה היסטורי יוצא דופן, הבית בו התגורר בשעתו המהר"ל מפראג. כיום מופעל במקום בית מלון וכן מסעדה הנושאים את השם "הגולם", המופעלת על ידי יהודי מקומי. בעל המקום, אשר בבעלותו גם יקב גדול ומשגשג, החליט להעביר חלק מהייצור, לכשרות המהדרין של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה.

לצורך כך, נבנה במתחם יקב נפרד לחלוטין, המבודד משאר אגפי הייצור הכלליים. היקב הכשר למהדרין נבנה כמתחם סגור וחתום באופן הרמטי, כאשר על פי דרישת הבד"ץ, המפתח היחיד לאגף זה מופקד בבלעדיות בידי רבה של ברנו, הרב מנשה קליימנט, האמון על הפיקוח היומיומי במקום.

במהלך הביקור הכשרותי במקום, עמד רבי פנחס לייבוש פדווא מקרוב אחר כל שלבי הייצור והפיקוח המבוצעים על ידי הרב מנשה קליימנט וצוותו. הרב פדווא סקר את הציוד הטכנולוגי ואת שרשרת הייצור, החל מרגע הגעת הענבים ועד לשלבי התסיסה והשימור. הגר"פ פדווא אף הנחה את צוות הכשרות המקומי בנהלים המחמירים של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, תוך דגש מיוחד על דיני יין נסך, הזהיר אודות סגירת היין חותם בתוך חותם, ועמד מקרוב על הבידוד המוחלט של קווי הייצור והאחסון.

הרב פדווא הדגיש בפני המשגיחים כי הסטנדרט של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת אינו מסתפק בפיקוח מרחוק, ולכן נדרשת נוכחות ובקרה מתמדת בכל פרט ופרט בתהליך המורכב של הפקת היין.

הביקור הותיר רושם רב על הנהלת היקב ועל הקהילה היהודית המקומית בברנו. שיתוף הפעולה בין רבני האזור לבין המומחיות של מפקחי הכשרות מטעם בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת יאפשר בקרוב יבוא של יינות איכותיים מנחלת המהר"ל מפראג, כשהם עומדים תחת השגחה קפדנית העונה על כל דרישות ההלכה למהדרין מן המהדרין.