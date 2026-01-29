כיכר השבת
שיעור מרגש

פרעה לא מת בים סוף - ולא תאמינו מה הוא עשה אחר כך 

שיעור סוחף לפרשת בשלח - שמתחיל במצרים העתיקה, עובר דרך הקרקס של הצוענים וניסוי הפרעושים, ומגיע עד לסיפור המרגש על תומס אדיסון ועל הילד שכולם ויתרו עליו (יהדות)

הרב אקריש (צילום: ללא קרדיט)

כולנו גדלנו על הידיעה הברורה: המצרים טבעו בים סוף, ופרעה בראשם. אבל למה התורה לא מתארת במפורש את מותו של פרעה? ואיך ייתכן שהמדרש מגלה לנו שדווקא האיש הרשע הזה נשאר בחיים?

בשיעור מרתק לפרשת בשלח, צולל המרצה הרב יואב אקריש אל אחד הסודות המפתיעים ביותר של יציאת מצרים. מסתבר שההישרדות של פרעה היא לא "תקלה" בהיסטוריה, אלא המסר הכי חזק שהקב"ה שולח לכל אחד מאיתנו על היכולת להשתנות, גם כשהמצב נראה אבוד.

שיעור סוחף שמתחיל במצרים העתיקה, עובר דרך הקרקס של הצוענים וניסוי הפרעושים, ומגיע עד לסיפור המרגש על תומס אדיסון ועל הילד שכולם ויתרו עליו.

בשיעור הזה נגלה:

  • מה באמת קרה לפרעה אחרי קריעת ים סוף - ולאן הוא נעלם
  • הקשר המפתיע בין פרעה הרשע לסיפור יונה הנביא ומלך ננווה
  • למה הקב"ה דווקא בחר להשאיר את האדם הכי אכזרי בהיסטוריה בחיים
  • הסיפור המרגש על ילד שכולם ויתרו עליו - ומה קרה כשמישהו אחד האמין בו
  • איך להשתחרר מהמשפטים המגבילים שאמרו לך ולהאמין שאתה מסוגל להשתנות

שיעור חובה לכל מי שרוצה לפרוץ את הגבולות של עצמו.

