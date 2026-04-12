עם תום המלחמה: פרח ישראל חוזרת לשגרה מלאה

עבור כלל תלמידי ישראל, החזרה ללימודים לאחר חופשת הפסח לא הייתה עניין שבשגרה. תחושות של התרגשות גדולה והקלה נרשמו בכלל מערכת החינוך, אך עבור אלפי משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ברשת "פרח ישראל", החזרה למסגרות נשאה משמעות נוספת. עם הכרזת הפסקת האש ועדכון הנחיות פיקוד העורף, שבו לפעילות שגרה מלאה כל מוסדות הרשת, שקיימו בחלקם עד כה לימודים חלקיים או מוגבלים בהתאם להנחיות.

במשך קרוב לחודש וחצי של מלחמה, ניהלה רשת "פרח ישראל" - רשת החינוך המיוחד הגדולה בישראל - מערך מורכב של למידה מותאמת ומרחוק. בזמן שרוב המוסדות שבו לפעילות הדרגתית כבר לפני מספר שבועות, היו גם תלמידים שנאלצו להישאר בביתם. הקשר עם התלמידים נשמר באמצעות שיחות וידאו, הדרכות להורים ושימוש ב"מרחב קולי" ייעודי שהותאם לצרכי המשפחות, במטרה לשמור על סדר היום ועל הרצף הטיפולי.

גורמי המקצוע ברשת מדגישים כי החזרה הבוקר לכיתות היא תוצאה של עבודה רציפה. "בחינוך המיוחד, הפסקה מוחלטת של הטיפולים והשגרה יכולה להוביל לנסיגה משמעותית," מסבירים בהנהלת הרשת. "מערכי הלמידה מרחוק והקשר הטלפוני היומיומי של הצוותים הפרא-רפואיים עם הילדים היו קריטיים. הם אלו שאפשרו לילדים לחזור היום למסגרות המוכרות כשהם במצב יציב, ולשוב לתהליכי הלמידה והטיפול הפרונטליים בצורה חלקה ככל הניתן".

עם פתיחת השערים הבוקר, קיבלו הצוותים החינוכיים את פני התלמידים והוריהם בהתרגשות רבה. הגננות, המטפלות ואנשי המקצוע הונחו לתת דגש מיוחד לעיבוד הרגשי של אירועי התקופה האחרונה ולתיווך החזרה לשגרה עבור הילדים.

לצד החזרה לפעילות ברוב חלקי הארץ, במוסדות הרשת בצפון הארץ המציאות נותרה מורכבת. בשל המשך הלחימה והנחיות פיקוד העורף, מוסדות רבים בגזרה הצפונית טרם שבו לפעילות פיזית מלאה. ברשת "פרח ישראל" מציינים כי עבור תלמידים אלו, מערך הלמידה מרחוק ממשיך לפעול במלוא המרץ. הצוותים בצפון נמצאים בקשר הדוק עם המשפחות, מעניקים מעטפת רגשית וטיפולית באמצעים דיגיטליים, מתוך מחויבות לשמור על שלומם ועל קידומם של הילדים גם תחת ההגבלות.

מנכ"ל רשת "פרח ישראל", הרב משה שטיין: "הבוקר הזה מסמל את עוצמתו של ההון האנושי של רשת פרח ישראל. ראינו את ההתרגשות הגדולה של הילדים שחיכו לשוב למפגש האישי במוסדות - חלקם לאחר שבוע החג וחלקם לאחר תקופה ארוכה של למידה מותאמת מרחוק - כדי לפגוש פנים אל פנים את חבריהם ואת הצוות המסור. ההתרגשות הזו, יחד עם ההקלה העצומה של ההורים, היא התשובה להשקעה האדירה שלנו לאורך כל המלחמה. המחויבות שלנו לילדים הוכחה ככזו שאינה תלויה במרחק פיזי, אך אין ספק שהחזרה המלאה לכיתות היא המקום הנכון והמקצועי ביותר עבורם. אנו ממשיכים ללוות במסירות את כלל תלמידינו, כולל אלו בצפון שטרם שבו לשגרה המלאה, ומקווים לימים שקטים בכל הארץ".

מנהל המערך הרפואי של רשת פרח ישראל, פרופ' זאב רוטשטיין: "החזרה לשגרה מלאה במוסדות 'פרח ישראל' היא צורך רפואי ושיקומי ממדרגה ראשונה. המלחמה הציבה אתגרים אדירים לרצף הטיפולי, אך היכולת של המערכת להעניק מענה מקצועי גם בתקופות הקשות ביותר, היא זו שמבטיחה היום את חוסנם של הילדים. כעת, עם פתיחת המוסדות ללא מגבלות, הצוותים המקצועיים שלנו ערוכים להעניק את המעטפת הטיפולית המלאה, תוך שימת דגש על היבטים רגשיים והתפתחותיים שהם המפתח לצמיחה של הילדים גם לאחר טלטלות המלחמה".