שוטרים חוצצים בין צעירי הפלג השואגים "יהרג ואל יעבור" ובין הרכבת | צפו

קבוצה מהפלג הפגינה ליד לשכת הגיוס בירושלים וניסו לחסום את תנועת הרכבת הקלה ברחוב יפו. כוחות משטרה הדפו אותם מהמסילה | צפו בתיעוד: שוטרים חוצצים בין צעירים השואגים קריאות ובין הרכבת, שממשיכה לנסוע (חרדים)

4תגובות
כוחות גדולים של משטרת מחוז ולוחמי משמר הגבול פועלים משעות הבוקר (ראשון) באזור רחוב יפו ולשכת הגיוס בירושלים, זאת בעקבות מחאה המתקיימת במקום נגד .

לטענת , המחאה הפכה להפרת סדר בלתי חוקית, והכוחות פעלו במטרה למנוע את שיבוש מרקם החיים בבירה.

בשלב מסוים התרכזה המחאה ברחוב יפו, כאשר חלק מהמשתתפים ניסו לחסום את ציר התנועה של הרכבת הקלה וצירי תנועה נוספים הסמוכים ללשכת הגיוס.

בתיעוד מהמקום נראים כוחות הביטחון כשהם חוצצים בין מספר מפגינים צעירים, ששואגים קריאות "יהרג ואל יעבור", לבין קרונות הרכבת הקלה, ופועלים להדיפת המשתתפים מהמסילה במטרה לאפשר את המשך תנועת הרכבות כסדרה.

במקביל לפעולות הפינוי, השוטרים מבצעים אכיפה נגד מי שלטענתם משבשים את התנועה במכוון. כחלק מכך, נרשמו דוחות בגין הפרעה לתנועה וחסימת צירים בניגוד לחוק. לפי הודעת המשטרה, הכוחות פועלים להשיב את הסדר על כנו ולמנוע את חסימת העורקים הראשיים בעיר.

נכון לעכשיו, כוחות המשטרה ומג"ב ממשיכים בנוכחות מוגברת באזור לשכת הגיוס וברחובות הסמוכים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע חסימות נוספות של ציר הרכבת והכבישים המובילים למרכז העיר

4
חילול ה'
יאיר
3
לכו ללמוד
א.ש
2
בושו והכלמו לכם!
נח
1
במקום לפגוע ולהכעיס את כלל בציבור, שילכו להפגין מול בגצ והפרקליטות, היכן ששונאי התורה נמצאים.
נועם

