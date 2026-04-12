המשטרה מבקשת סיוע

נעדר משעות הבוקר בבני ברק: ראיתם אולי את אלחנן יצחק בן ה-24

אלחנן יצחק, בן 24 מבני ברק, נעלם הבוקר ברחוב בית יוסף • המשטרה פרסמה תיאור מפורט ומבקשת מכל מי שראה אותו לפנות למוקד 100 | כל פרט יכול לעזור (חדשות חרדים)

משטרת ישראל פנתה הבוקר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה לאיתור נעדר מ. מדובר באלחנן יצחק, בן 24, שנראה לאחרונה הבוקר ברחוב בית יוסף בעיר החרדית, ומאז נעלמו עקבותיו.

על פי הנתונים שפרסמה המשטרה, הנעדר הוא בעל שיער שחור ועיניים חומות, גובהו 1.50 מטר. בעת היעלמותו לבש חולצה לבנה ומכנס שחור, ונשא עמו תיק צד שחור ושתי שקיות.

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע דבר אודות מקום הימצאו של אלחנן יצחק לפנות בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל. כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר.

יצוין כי בימים אלו נמשכים גם החיפושים המאומצים אחר בחור ישיבה בן 17 שנעלם בחוף צאנז בנתניה, כאשר כוחות ההצלה פועלים ללא הפוגה לאיתורו.

בשורות טובות, לשניהם
דבורה

