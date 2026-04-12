בניגוד לדעת הרבנות וגדו"י

בן גביר עלה הבוקר להר הבית והצהיר: "אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן" • צפו

בן גביר עלה הבוקר להר הבית ומסר: 'איזה שינוי מן הקצה לקצה' • ח"כים חרדים: 'פועלים בניגוד להלכה' | העלייה בניגוד לדעת רבני ישראל (פוליטי)

בן גביר הבוקר

השר לביטחון לאומי עלה הבוקר (ראשון) להר הבית, חשוב להדגיש, כי העלייה מתבצעת בניגוד גמור לדעת הרבנות הראשית לישראל ורוב רבני ישראל, שאוסרים איסור גמור על עלייה להר הבית.

במהלך ביקורו, מסר השר בן גביר לצד ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון: "אתה יודע הרב, אני נזכרתי כשנכנסתי לכאן, בגיל 14/15 כשנכנסתי לכאן, איזה שינוי מן הקצה לקצה. היינו אז, לא הפסיקו לצעוק 'אללה אכבר' ולהקיף אותנו, ויהודי אם הוא רק מלמל הוא נעצר, היום אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן".

דבריו של בן גביר, היום

בן גביר הוסיף והבהיר כי "עכשיו יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לשפר, אני לא מפסיק גם לחפור לראש הממשלה, כדי לעשות עוד ועוד ועוד דברים, אנחנו חייבים לעלות עוד יותר מעלה מעלה". השר התייחס גם לנושא התפילות במקום: "אפשר להגיד דיינו על הרבה דברים שקרו כאן על התפילות, על השירים, על ההשתחוויה, על דפי התפילה ועל הזמנים ועל כל דבר כזה תודה לקדוש ברוך הוא אלף פעם".

ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון, שליווה את השר, מסר: "אנחנו רוצים לברך מהמקום הקדוש הזה את השר איתמר היקר שעושה פה שינוי היסטורי אדיר! צריך להבין, זה לא שינוי לעולי הר הבית, זה שינוי לעם ישראל שמחכה 2,000 שנה".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

חבל מאוד הוא עושה הרבה דברים טובים הייתי מצביע לו אם רק היה שומע לדעת תורה
יחיאל
פשע
אסור לעלות להר הבית!!!!!
אל תכלילו רק את האוסרים כגדולי ישראל! ישנם גדולי ישראל רבים אחרים שמתירים!
גדולי ישראל
כל הכבוד לו. אכן לדעת כולם מותר לעלות למקומות המותרים, למקומות האסורים אכן אסור. מדוע ליצור מחלוקת שלא קיימת?
תלמיד חכם ענק

