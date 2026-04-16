השגרה נעלמה: מה באמת קורה לנפש שלנו כשהכל מתפרק? 

התקופה האחרונה מטלטלת את כולנו. חוסר הוודאות, הביטולים ברגע האחרון והשגרה שנעלמה, גורמים לרבים מאיתנו לתחושה של אובדן שליטה.

אז מה באמת קורה לנפש שלנו כשהקרקע נשמטת, ואיך אפשר למצוא שקט פנימי דווקא עכשיו?

בשיעור עמוק ומרתק לפרשת תזריע, יוצא המרצה הרב יואב אקריש למסע לגילוי העוצמה הפנימית שלנו בזמני משבר, מתוך פרשת תזריע מצורע.

נגלה למה דווקא במקום הכי נמוך, בזמנים הכי קשים — שם נזרעים הזרעים של היציבות האמיתית.

נבין מה קורה לנפש שלנו כשאנחנו מאבדים שליטה, למה אנחנו הופכים לעבדים של המציאות — ואיך להפוך את הנגע לעונג.

אל תחכו שהעולם יחזור לשגרה כדי למצוא יציבות. זה הזמן ליצור אותה מבפנים.