ב'איחוד הצלה' מסכמים את  האבטחה הרפואית בקרעסטיר בהצלחה 

במוקד הפעילות עמד מבצע ההסעדה האדיר של הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" שע"י משפחת רובין, נכדי הצדיק, בהפקת חברת "טיפ הפקות". במטבחי הענק של הארגון הוכנו עשרות אלפי מנות סביב השעון. המתחמים חולקו בקפידה לאוהלים חלביים ובשריים נפרדים, בהם הוגשו קפה ומזונות, בשר ודגים מכל הסוגים וממיטב המטעמים.

גורם בכיר בהכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" מסר כי גם השנה, הונהגו על ידי ראשי "רבי ישעי'לעס הויז" נהלי היגיינה ובטיחות מזון מחמירים וקפדניים במיוחד, שליוו את שרשרת המזון מההכנה ועד לצלחת. ההשקעה האדירה בתשתיות אלו הניבה תוצאה חסרת תקדים באירועי המונים.

בניגוד לאירועים המוניים אחרים הננו להבהיר לאור שמועות שהתפרסמו ללא בסיס, לא הגיעו למרפאות איחוד הצלה בקרעסטיר פניות על רקע של רגישות למזון או בעיות עיכול, ובטח שלא תסמיני הרעלת מזון. הודות לסטנדרטים תברואתיים הקפדניים של הכנסת האורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז".

נחמן טובול, דובר און ליין באיחוד הצלה וחבר משלחת הארגון בהילולא, סיכם את אופי הפניות השנה למרפאות איחוד הצלה בקרעסטיר: "מדובר היה אך ורק במקרים קלים ושגרתיים שמאפיינים עומס קהל ואירועים המוניים - חבלות קלות בגפיים, חתכים ופציעות, איבוד נוזלים (התייבשות קלה) ומתן משככי כאבים כלליים עקב תלונות על כאבי ראש וכדומה. ראוי לציין לשבח את הסטנדרט הגבוה של הכנסת אורחים 'רבי ישעי'לעס הויז' - לא נרשמה במרפאות שלנו אפילו פנייה רפואית אחת על רקע של רגישות למזון או בעיות עיכול, מה שמעיד על רמת ביצוע יוצאת מן הכלל".

אלי פולק משנה למנכ"ל איחוד הצלה מסר: "כחלק מהמערך הבינלאומי של איחוד הצלה למתן מענה וסיוע רפואי בהתכנסויות ענק של מתפללים באומן, ליז'ענסק, ובקברי הצדיקים ברחבי העולם, ולבקשתם של מארגני ההילולא - צוותי הרפואה של איחוד הצלה הגיעו גם השנה במשלחת רפואית מיוחדת לאבטח את שלומם של הרבבות. הפרמדיקים, והחובשים מישראל ארה"ב ואוקראינה, פעלו במשמרות סביב השעון למתן מענה רפואי מהיר ומיידי ככל שיידרשו".

לייזר היימן סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה סיפר: "כלל המתחמים וברחובות הסמוכים לציון הקדוש של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע, ולמתחמי הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" חולקו למספרים - שלטי איזורים מה שסייע להגעה מהירה של כוחות החירום למיקום המדויק בו אירע המקרה. לפי הפניות שהתקבלו למוקד איחוד הצלה עם המיקום המדויק. מוקד החירום של איחוד הצלה פעל גם השנה לקבלת מקרים גם במספר מקומי בהונגריה וגם במספר ישראלי".