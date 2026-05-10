גדולי ישראל קיבלו השבוע במעונותיהם את משלחת יד לאחים שחילתה את פניהם וביקשה מהם לכתוב אות בספר התורה המיוחד, שההגרלה עליו תיערך בימים הסמוכים לחג השבועות הבעל"ט. זו השנה ה-16 ברציפות שבה עורך יד לאחים הגרלת ענק שנתית בין התורמים, כשהפרס הראשון הוא ספר תורה יקר ומהודר שיוכנס ברוב פאר והדר מבית הזוכה לבית המדרש הקרוב לליבו.

ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דד כהן קיבל את פני משלחת יד לאחים בחביבות יתרה באומרו: "בדרך כלל בוחרים אות מיוחדת שקשורה לשם של הכותב, ואולם ספר התורה הזה הוא ספר תורה של כלל ישראל. הוא נכתב לשם מצות פדיון שבויים וזו הרי מצוה שמוטלת על כלל ישראל, ויד לאחים פועל בשליחות של כלל ישראל להוציא יקר מזולל".

לאוד דברים אלו נענה ואמר ראש הישיבה " אכתוב אפוא את האות י' של התיבה ישראל החותמת את ספר התורה לעיני כלל ישראל". טרם יצאה המשלחת ממעונו שב וחיזק הגר"ד כהן את ידי ראשי הפעילים והרעיף על ראשם ברכות להצלחה במלאכת הקודש.

ראשי הארגון עלו למשכנו של האדמו"ר מראחמיסטריווקא, אשר פותח את שעריו ולא בפעם הראשונה בפני הפעילים, באומרו: "יד לאחים זה של כלל ישראל, יש לנו הכרת הטוב למי שמשיב לב אבות על בנים". האדמו"ר ביקש לכתוב את האות ה' בהטעימו שהיא מרמזת על הכתוב כי לא ידח ממנו ידח, "והרי זה מה שיד לאחים עושה עשרות שנים רצופות".

לאחר כתיבת האות בדחילו ורחימו הביע האדמו"ר את שמחתו האישית על הזכיה הגדולה שספר התורה של יד לאחים נכנס לבית מדרשו על-ידי הזוכה בשנים קודמות, החסיד רבי אברהם גרינוואלד הי"ו, באומרו: "זה ספר תורה מיוחד. יש לו חביבות מיוחדת בבית מדרשנו".

האדמו"ר מביאלא קיבל את חברי המשלחת וקם מלוא קומתו לכבוד ספר התורה בהמליצו: "אף שעדיין לא חלה עליו קדושה כמו ספר תורה מוכן, היות והנני מכיר ומוקיר את הארגון ואת הפעילות הקדושה, הרי יש כאן כמה וכמה סיבות טובות סיבות לכבוד התורה וקדושת כלל ישראל שקדושתם קשורה זו בזו".

האדמו"ר ביקש לכתוב שתי אותיות י' בהטעימו שהאות י' מופיעה בשמו פעמיים. טרם גישתו לכתיבת האותיות אמר האדמו״ר את הנוסח המדויק שהיה אומר אביו הגדול כ״ק האדמו״ר זצוק"ל, בטרם הכתיבה. ולאחר הכנה רבתי כתב את האותיות. בתוך כך ביקש לחזק את ידי העוסקים במלאכת הקודש ואת התורמים אשר כלל הפעילות נעשית בזכותה ובירך: "שנזכה שיתקדש שמו של נותן התורה לעיני כל ישראל".

ראשי הארגון באו ועלו למעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, אשר חרף חולשתו ועל אף סדר יומו העמוס לעייפה הביע הסכמתו הנלהבת לקבל את המשלחת, בהזכירו כי כבר בשנת תש"פ זכה להשתתף במעמד "כתיבת אותיות של ספר התורה שכל ההכנסות לתרומותיו היו קודש למצוות פדיון שבויים. ברוך ה', בחסדי ה', מצווה גוררת מצווה, והנני זוכה שוב לקיים מצווה זו".

כשביקשו בני ביתו לספר על הארגון הקדוש, נענה ואמר: "הנני מכיר ויודע לעומק את טיב הפעילות. זהו אחד מהארגונים שאין איש מישראל שרשאי שלא ליטול חלק בפעולותיו הכבירות. אשריי שזכיתי לכל הפחות ליטול חלק זה".

ביד לאחים קוראים לכל מי שרוצה להשתתף בהגרלה שלא לדחות את הרישום ללחץ של הרגע האחרון.