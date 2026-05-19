איך הפכו 104 פרוטות ל-104 שקלים, ומי היה רבי חיים פלאג'י?

משאת נפשו של כל יהודי היא לזכות בבנים יראי שמים, ושומרי תורה ומצוות, כולנו רוצים שהבנים שלנו יהיו תלמידי חכמים, ויעשו נחת רוח לבורא יתברך.

בדיוק על הצורך הזה והרצון העז הזה, עונה הסגולה המיוחדת של המקובל הפלאי רבי חיים פלאג'י זצ"ל, שכתב לקחת בערב חג השבועות צ"א פרוטות ולהוסיף עליהן עוד 14 כדי להשלים את המספר ל-104, כמניין פעמיים ב"ן, והוא סגולה לחשובים בנים ומקרב את הגאולה!

בהתאם לכך, פונה 'קופת העיר' לציבור הרחב, מדי שנה בערב חג השבועות, ומבקשת לתרום 104 שקלים לצדקה.

וכאן המקום לשאול: איך הפכו 104 פרוטות ל-104 שקלים?

ובכלל, מי הוא רבי חיים פלאג'י, לפני כמה זמן הוא חי, ועד כמה חשובה הסגולה שלו?

אז נתחיל מהסוף. רבי חיים פלאג'י נולד לפני יותר מ-200 שנה, וגדל, חי ונפטר וגם נקבר בעיר איזמיר שבטורקיה, והיה 'חכם באשי', כלומר גדול רבני טורקיה. הוא קיבל את המינוי בין היתר גם מהסולטאן שלטורקיה, כשנה לאחר שהקהילה היהודית עצמה מינתה אותו. עוד לפני כן כיהן עשרות שנים כחבר בית הדין הגדול של טורקיה שמנה לא פחות מ-45 דיינים שכל אחד ואחד מהם היה בקי בכל מכמני התורה ומורה הוראה לרבים.

רבי חיים היה קדוש וטהור, ולא היה לו בעולמו על עסק התורה הקדושה כיפי שכתב בעצמו: ”ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול”.

למעשה הוצעו לו משרות רמות בהיותו צעיר לימים, אבל כל עוד אביו היה חי, סירב רבי חיים בתוקף לקבל על עצמו מינוי כלשהו, מפני כבוד אביו, ורק כשהיה בן חמישים החל לכהן כדיין בבית הדין הגדול של טורקיה.

החל מגיל 16 החל לכתוב את ספריו המופלאים, וזכה לחבר ולהדפיס 80 ספרים! זאת, אף שבשריפה שפרצה בביתו, נשרפו רוב כתבי היד שלו, מהנותר וממה שהשלים אחר כך הצליח להדפיס 80 ספרים למרות הכל...

קדושתו נודעה בשער בת רבים, וכל גדולי עולם ייחלו למוצא פיו. לסגולות של רבי חיים פלאג'י יש מעמד מיוחד מאוד, והן ידועות מזה דורות כסגולות בדוקות ומנוסות.

ועכשיו לשאלה, איך הפכו 104 פרוטות ל-104 שקלים.

התשובה היא שלפרוטה אין כיום ערך ממשי בתקופתנו, ולכן הסכימו גדולי הדור, שקיום הסגולה ב-104 פרוטות, אינו לכתחילה ולא לזה כיוון רבי חיים פלאג'י.

למעשה, החשיבות היא לא בסכום אלא במספר, המספר 104 מסמל פעמיים בן, ולכן נלקח הסכום של 104 שקלים, שכולל 104 מטבעות בעלי ערך שזוכה ליחס של חשיבות מסוימת בעיני בני אדם.

אחרי שהבהרנו את כל השאלות, זה הזמן לעשות מעשה, ולתרום 104 שקלים, למגבית המיוחדת של קופת העיר, שמשתמשת בכסף הזה כדי לפרנס תלמידי חכמים עניים, כפי שהורה רבי חיים פלאג'י, וזה עיקר הסגולה.

להעברת שמות לסגולה לזרע של קיימא הקליקו כאן>>>