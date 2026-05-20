מאות מתכנסים בוועידת הגבאים  ביוזמת 'התאחדות קהילות הספרדים'

בברכתם ובעידודם של חברי מועצת חכמי התורה, התכנסו יחדיו, מתוך תחושת שליחות עילאית ואחדות מרוממת, מאות גבאי ופרנסי קהילות הקודש ובתי הכנסיות הפזורים בכל שכונות העיר בני ברק, לוועידת הגבאים ההיסטורית.

הוועידה, ביוזמת 'התאחדות קהילות הספרדים' בבני ברק, שאורגנה ביד רמה ובכישרון רב על ידי סגני ראש העיר המסורים, הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן, יחד עם חברי מועצת העיר מטעם תנועת ש"ס, הרב יוסף תורג'מן והרב ראובן שהרבני אשר עמלו שבועות ארוכים כדי להפיק מעמד כביר זה הראוי לשמם של בני התורה - הוקדשה כולה למתן הערכה והוקרה למחזיקי עולה של תורה, העושים לילות כימים במסירות נפש של ממש למען ביצור והרמת קרן התורה ולומדיה בקהילות הקודש המעטירות בעיר.

המעמד רב ההוד נערך באולמי 'דימול פלטינום' המפוארים, כאשר את שולחן המזרח פיארו בהדרתם רבני הקהילות, דיינים וראשי ישיבות שליט"א, אשר באו לחלוק כבוד ולהרעיף מברכותיהם על ראשי עם קודש ופרנסי הציבור.

המשתתפים הרבים שהגיעו למקום נפעמו כבר בכניסתם לאולם ממיצג מושקע ויוצא דופן באיכותו, אשר הציג בצורה ויזואלית מרהיבה ומקיפה את כלל בתי הכנסיות והקהילות הפזורים ברחבי העיר כולה.

כך, בפתח האירוע המרומם אף נחשפו בפני המשתתפים המספרים המדהימים והעוצמתיים המשקפים את כוחה של 'התאחדות הקהילות', ובהם קיומן של 210 קהילות שוקקות בעיר, 45 ישיבות קטנות וגדולות, כ-3,500 בחורי ישיבות מובחרים החברים במסגרת "שבתי", וכ-4,500 ילדי חמד המרכיבים את שורות ארגון המעצמה "בני חיל".

ברכת גדולי ומאורי דורינו

בפתח הוועידה הובאה מצגת עם ברכתם החמה של כלל חברי מועצת חכמי התורה, שאליהם עלו חברי נציגי סיעת ש"ס, בראשות הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן, להתברך מפיהם. הקהל הקדוש היטה ברוב קשב אוזנו, לברכתם של מאורי וגדולי ישראל, חברי מועצת חכמי התורה אשר העניקו מברכתם ומעצתם לאישי הציבור עתירי המעש.

בראש המעמד נשמע משאו של מרא דאתרא, רבה של בני ברק הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א אשר עמד על גודל השעה, ערב חג השבועות - זמן מתן תורתנו - שאין מתאים ממנו להתכנסות זאת.

המרא דאתרא הגר"מ בן שמעון הוסיף, כי "היום אנו עומדים בפתח שלושת ימי ההגבלה, וכשמשה שואל את הקב"ה בזכות מי ניגאל, משיב לו ה': בזכות התורה. היום אנחנו נמצאים לפני הגאולה, ועל כן אנו סובלים מהצקה ללומדי התורה. אך כעת, ערב קבלת התורה, כאיש אחד בלב אחד, הגיע הזמן שהתורה תשלוט, ובזכותה ניגאל", והודה לסגני רה"ע, נציגי הציבור המסורים, הרב אלחרר והרב שושן.

"נעמוד בניסיון"

דממה סמיכה השתררה בקהל כאשר אורח הכבוד, יו"ר תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, נשא דברים נרגשים אל מול הקהל הקדוש שנכח במקום. במשא מקיף, העלה יו"ר התנועה על נס את מהפכת הקהילות שמקיימת 'התאחדות הקהילות' ושיבח את הגבאים המנהיגים את בתי הכנסיות ביד רמה, כשהוא מתחייב להמשיך ולעמוד לימינם בכל כוחו.

בהקשר האקטואלי, לאחר הוראת המפכ"ל להרחיב את מעצר בני הישיבות באמצעות שוטרי סיור, אמר יו"ר התנועה, כי הוא משתומם ונחרד מההוראה. "בעוד פושעים מסתובבים ברחובות, המפכ"ל מתפאר בכך שהוא יעצור את שבט לוי, בני הישיבות. הקב"ה מעמיד אותנו בניסיון", אמר, "ואנו אי"ה ובס"ד נעמוד בו".

יו"ר התנועה חתם את דבריו, ואמר "אני מתרגש לראות את האיכות והכמות של הנוכחים כאן, בערב המיוחד הזה, מתקיים כאן 'כד יתבין ישראל ועסקין באורייתא, קודשא בריך הוא אומר לפמליה שלו: חזו בניי חביביי' וכו', ויש לשבח את היוזמה, את סגני ראש העיר ואת חברי המועצה שפועלים ללא לאות למען הקהילות".

מצדיעים למסירות

חלק נרחב בוועידה הוקדש לדבריהם של שלוחי דרבנן, אשר באו להביע את הוקרתם ולעמוד מקרוב על צרכי הקהילות המשגשגות.

סגן ראש העיר הרב שלמה אלחרר שאף הנחה את הוועידה ציין בדבריו כי פעל, יחד עם חבריו, להוציא לפועל את קיום הוועידה. "בברכתם ובהדרכתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה, יצא לפועל המיזם העצום הזה מתוך הבנה עמוקה כי מסירותם של הגבאים היא אחד הגורמים שמאחורי פריחתו של עולם התורה הספרדי בעיר", אמר הרב אלחרר.

במהלך דבריו, הציג הרב אלחרר בהתרגשות ובפירוט רב את שורת ההישגים הכבירים והפעילות האינטנסיבית של לשכת פניות הציבור לאורך השנה החולפת, אשר עמדה כולה בסימן מהפכה של ממש למען התושבים.

בדבריו חשף הרב אלחרר נתונים מרשימים המעידים על היקף עשייה חסר תקדים, וציין כי בשנה האחרונה בלבד טופלו במסירות עילאית ובמקצועיות מופלאה לא פחות מ-1,224 פניות מורכבות בנושאי ארנונה. לדבריו, הלשכה הפכה כל אבן ודאגה למיצוי זכויות מלא ולהקלה משמעותית על נטל התשלומים של משפחות בני התורה ותושבי העיר.

הרב אלחרר הוסיף והדגיש בדבריו את המחויבות הטוטאלית לרווחת הכלל, כאשר דלתות הלשכה היו פתוחות לרווחה לכל פונה, דבר שהוביל לפתרונן של 3,223 פניות מגוונות בנושאים עירוניים שוטפים בסייעתא דשמיא, החל מתחומי תברואה וחנייה ועד לנושאי הנדסה ותשתיות מורכבות.

הוא הסביר לנוכחים כי התפיסה המנחה את הפעילות היא שסביבה מכבדת, מטופחת ואיכותית מהווה את הבסיס האיתן וההכרחי לצמיחתה ולפריחתה של קהילה תורנית משגשגת.

פרק מיוחד בדבריו הוקדש לנושא הקרוב ביותר אל הלב, הלא הוא עתידם של ילדי ותלמידי העיר. הרב אלחרר שיתף את הקהל בטיפול הרגיש והנחוש ב-436 פניות סבוכות ומורכבות במיוחד בתחומי החינוך השונים. הוא ציין כי המטרה העליונה שעמדה לנגד עיניו היא להבטיח שכל תלמיד ותלמידה יקבלו את המענה החינוכי והרוחני הראוי והמדויק ביותר עבורם, מתוך תפיסה עמוקה שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו שיש לטפח באהבה ובאחריות.

לאחר מכן, נשא דברים ראש העיר, הרב חנוך זייברט, אשר הביע את התפעלותו מהעוצמה האדירה של ההתכנסות והדגיש את מחויבותה של הרשות המקומית לסייע ולתמוך, למען רווחתם של כלל התושבים. "החיבור לקהילה הוא חיוני בימינו. כשמתאחדים, אפשר לגבש את הדרישות והנציגים פועלים במסירות כדי לממש אותן. ואני אומר לכם", חתם ראש העיר, "אין חברי מועצה מסורים כמו חברי המועצה של בני ברק!".

בדברי סיכום לפרק הפותח של הוועידה, השמיעה סגן רה"ע הרב אליהו שושן, דברים חמים על ראשי פרנסי הקהילות, הגבאים המסורים, וציין כי "ערב חג מתן תורתנו, אנחנו המשמשים כנציגי הציבור, נרגשים להיות לפה עבור תושבי העיר כולה שחשים כי הם כולם כאחד - כאיש אחד בלב אחד - חבים לגבאים חוב קדוש על פעליהם הברוכים ועל הרחבת גבולי הקדושה בכל אתר ואתר".

פאנל גבאים ייחודי

הגבאים הרבים, אשר הסבו לסעודת המצווה המפוארת, ישבו שעות ארוכות סביב שולחנות ערוכים בכל טוב כראוי למחזיקי ונושאי עטרתה של תורה – סעודה כיד המלך, ששילבה קולינריה משובחת ואירוח ברמה הגבוהה ביותר.

המשתתפים הרבים ציינו בסיפוק רב את החיזוק וההתעלות שהיו מנת חלקם, ונתנו דגש גם על ארגז כלי העבודה המעשיים שניתנו להם במהלך הוועידה על ידי אנשי המקצוע.

כחלק מכך, התקיים פאנל גבאים מרתק וייחודי שנערך בהנחייתו המקצועית של סגן ראש העיר, הרב אליהו שושן. אל הבמה עלו שלושה גבאים דגולים מערים שונות בארץ, אשר הקימו בעשר אצבעותיהם אימפריות של תורה וחסד, כל אחד בעירו שלו, וזוכים להצלחה כבירה ומהדהדת: הרב רחמים מזרחי, ראש קהילת "עטרת יוסף" ממודיעין עילית; הרב יהודה דיין, ראש קהילת "חניכי הישיבות" משכונת בית וגן בירושלים; והרב משה עמר, ראש קהילת "מגן אברהם" מבית שמש.

במהלך הפאנל המרתק שיתפו הגבאים את הקהל במהפכות התורניות והקהילתיות שחוללו במקומותיהם, והעניקו כלים מעשיים, רעיונות יצירתיים ודרכים ייחודיות ליצירת קשר והגעה לתורמים גדולים, מתוך מטרה להרחיב את גבולי הקדושה.

לקראת סיומו של הערב נשא דברים חוצבים הרב אהרן לוי, אשר עמד בדבריו על השינוי ההיסטורי העצום וציין כי לפני כמה עשורים בלבד, אירוע כה מפואר ורב עוצמה לא היה מסוגל כלל להתקיים. בדבריו הדגיש הרב לוי יסוד חיוני בהתנהלות ציבורית - ואמר כי ברגע שפרנס ואיש עשייה של קהילה מעניק לחברי קהילתו את התחושה המוחשית שהוא עושה למענם הרבה יותר ממה שמגיע להם מעיקר הדין - הם בתגובה יהיו שם תמיד בשבילו, יתלכדו סביבו ויידעו להעריך ולהוקיר בכל לב את הפעולות הנעשות למענם.

פעילות רוחשת

כתום מסכת הנאומים בוועידה, ביקש המנחה, סגרה"ע הרב אלחרר להוקיר תודה מיוחדת, מעומק הלב, לידידיו ושותפיו לסיעה, וחשף בפני הקהל את פועלם הכביר של חבריו מעבר לתפקידם הרשמי והציבורי במועצת העיר.

הוא העלה על נס את פעלו של סגן ראש העיר ומחזיק תיק תרבות, הרב אליהו שושן, המשמש כמנכ"ל ומייסד אימפריית התורה של "קו ההלכה הספרדי"; את המשנה לראש העיר, הרב ניר אריאל, הנושא בעול כמנהל המוסדות המפוארים והנודעים של ישיבת "כיסא רחמים"; את עו"ד הרב שלומי חדד, יו"ר ועדת רווחה, הפועל במסירות אין קץ למען בחורי הישיבות כדי שיוכלו להמשיך להשקיע את כל מרצם בלימוד התורה הקדושה; את המשנה לראש העיר, הרב יוסי תורג'מן, המשמש כסמנכ"ל תנועת הנוער התורנית "בני חיל"; ואת הרב יונתן צדוק, המכהן כמנהל אגף הכשרות בירושלים.

כמו כן, ביטא הערכה מרובה לרב מרדכי פנחסי, יו"ר ועדת הנחות בארנונה המשמש כר"מ מוערך בישיבה, ולא שכח להודות בחמימות רבה לצוות הלשכה המסור שעבד לילות כימים, ללא לאות, כדי להביא להצלחתו המושלמת של הערב: מנהל הלשכה ראובן שהרבאני, הרב יצחק פרץ, הרב אבישי רבי והרב דוד חגניאן.

תחושת רוממות

בסיום הערב המרומם, מתוך הוקרה והערכה לכל משתתף, חולק לכל אחד מהנוכחים שי יוקרתי ומהודר במיוחד

הוועידה הייחודית שהופקה על ידי חברת power הפקות שע"י ברוך פרוינד, ננעלה מתוך תחושת התעלות, כאשר מאות המשתתפים מודים מקרב לב לנציגי הציבור - ראשי 'התאחדות קהילות הספרדים' על הערב המפואר והייחודי, ומביעים תקווה כי האחדות המופלאה והחיזוק הגדול שנסכו בהם גדולי ישראל ושלוחי הציבור, ימשיכו להצעיד את הקהילות של יהדות המזרח בבני ברק לפסגות חדשות של תורה, תפילה ועשייה ברוכה.