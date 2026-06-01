ברקע הגזירות: ארגון חלמי"ש בעתירה לבג"ץ בנושא המעונות

יו"ר חלמי"ש עו"ד שלום נגר, הפועל רבות בנושא החליט על הגשת העתירה הראשונה מסוגה בענף מעונות היום על מנת לקיים צדק היסטורי לציבור המטפלות.

חוו"ד מקצועית של רו"ח רון פישמן שצרפה חלמי"ש לעתירה, קובעת: מעונות היום המאוגדים בחלמי"ש משלמים שכר הגבוה משנקבע על ידי ועדת המחירים - ולמרות זאת המדינה מנסה להתנער מהתחייבותה להתאים את שכר המטפלות לזה של הסייעות ולסבסד אותו בהתאם.

במהלך משפטי היסטורי ותקדימי, הוגשה בימים אלה עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ) להעלאת שכרן של המטפלות במעונות היום לגיל הרך. את העתירה הגישו עוה"ד מאיר אברהם ולירון טרי ממשרד עוה"ד ד"ר י. וינרוט ושות', המייצגים את חלמי"ש - ארגון המאגד תחתיו למעלה מ-20% מענף מעונות היום המפוקחים מסובסדים, ברחבי הארץ.

העתירה, שאליה הצטרפה ההסתדרות הלאומית, צפויה להוביל מהפך בשכרן של המטפלות במעונות היום, שנחשבו משך שנים רבות לעובדות השקופות ביותר במשק. במסגרת העתירה, נדרשת המדינה לתת דין וחשבון על גריעת שכרן של המטפלות מכפי שקבעה ועדת הסל, ולהעלות מיידית את שכרן בהלימה מלאה לשכר הסייעות בגנים.

ועדת הסל, המפקחת על מחירי מעונות היום, קבעה כבר בשנת 2022 כי שכר המטפלות אמור להשתוות לשכר הסייעות בגני הילדים. אך בפועל, נוצר עיוות משווע: בעוד שכרן של הסייעות בגני הילדים הועלה ועודכן באופן משמעותי, שכרן של המטפלות במעונות היום נותר ללא שינוי.

חלמי"ש, שרואה במטפלות מעונות היום את הכוח המניע בעולם החינוך לגיל הרך, הרימה את הכפפה לטובת המטפלות, מתוך תפיסה כי יש להילחם על זכויותיהן הרמוסות. ארגון חלמי"ש, באומץ רב, מוביל מאבק שארגונים אחרים בישראל השתמטו מעיסוק בו.

חלמי"ש מובילה את המהלך המשפטי הראשון מסוגו בשיתוף פעולה הדוק עם ההסתדרות הלאומית, אשר מייצגת מטפלות רבות בענף, לאחר שיו"ר הארגון, עו"ד שלום נגר, נועד מספר פעמים עם יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי, ומצא בו לדבריו "פרטנר אכפתי, קשוב ודואג, שמוכן להירתם לטובת הנושא ולהוביל יחד מהלך אמיץ, נכון, מקצועי, ערכי וחינוכי מאין כמותו". כעת, ארגון חלמי"ש עותר, לבג"ץ בשמן של המטפלות על מנת לדאוג להן לתנאי שכר הולמים ומלאים.

בארגון חלמי"ש מבהירים, כי "מעונות היום מהווים עוגן כלכלי וקיומי למדינת ישראל כולה. המדינה אינה יכולה לאפשר בשום אופן את הידרדרות שכר המטפלות ועזיבתה המונית של נשות מקצוע רבות את הענף. הבטחת תנאיהן של המטפלות נחוצה, כדי שהמעונות יוכלו לתפקד באופן רציף, תקין ומלא, ולקלוט כמה שיותר ילדים לאימהות עובדות. מדובר בצורך חיוני להנעת גלגלי המשק בחזרה, ובפרט בתקופה מורכבת זו לאחר חודשי המלחמה הממושכת שאנו חווים, בהם היציבות הכלכלית של המשפחות תלויה במישרין במסגרות הללו".

במסגרת ההכנות לעתירה, פנה ארגון חלמי"ש אל המומחה רו"ח רון פישמן, מן המובילים בישראל בהכרת מערכות התקצוב של מסגרות החינוך והרגולציה הרלוונטית, אשר הכין חוות דעת מקצועית מקיפה, שהוגשה יחד עם העתירה לבימ"ש. במסגרת בדיקה שערך המומחה פישמן בקרב למעלה מ-100 מעונות יום לגילאי 0-3 המאוגדים תחת ארגון חלמי"ש, נמצא, כי כלל המעונות בארגון משלמים למטפלות שכר גבוה יותר מהשכר המינימלי שנקבע בועדת המחירים, וזאת מתוך הערכה לפועלן; אולם המדינה מצידה - אינה עומדת במחויבויותיה בכפוף להחלטות ועדת הסל.

יצוין, כי העתירה אינה עוסקת רק בגובה השכר הבסיסי עצמו, אלא תובעת להשוות ולתקצב את כל תנאי השכר הנלווים, ובכלל זה דמי נסיעות, הפרשות מוגדלות לפנסיה, וכל התנאים הסוציאליים והנלווים המגיעים להן כדין.

יו"ר ארגון חלמי"ש, עו"ד שלום נגר, הביע סיפוק רב מהגשת העתירה ואמר "זהו יום של בשורה גדולה שבו המטפלות יכולות לדעת שיש מי שדואג להן שיוכלו לצאת לעבודה כששכרן מובטח. מכל מפעילי המעונות בענף וארגוני הנשים דווקא חלמי"ש מובילה את האירוע הגדול בענף ומניפה בגאון את עניין המטפלות כמו תמיד ויש להם כתובת אחת בלבד.

אני שמח על הצעד ההיסטורי הזה ואני מאמין שבית המשפט יתקן את העוול שנעשה למטפלות ולמפעילים, כך שתנאי השכר של המטפלות יוטבו באופן מוחשי".

יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, אמר כי "כמייצגת מטפלות רבות בענף, ההסתדרות הלאומית גאה להצטרף למאבק הצודק ביותר במערכת החינוך כיום. המטפלות הן התשתית הכלכלית והחינוכית של המדינה, והגיע הזמן להפסיק את האפליה הפסולה בין בין סייעת למטפלת. נעמוד על כך שהמדינה תשלם את מה שהיא מחויבת לו על פי חוק ותעניק למטפלות את את התמיכה הכלכלית והמקצועית להן הן ראויות״.