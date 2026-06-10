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תיעוד הדרמה בכנסת

ח"כ דן אילוז הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, ח"כ יוסי טייב התפרץ עליו | צפו

ח"כ דן אילוז הצביע נגד הצעת חוק יסוד לימוד תורה ובמליאה פרצה מהומה לאחר שחברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול התקרבו למקומו ומחו נגד הצבעתו | צפו (חרדים)

7תגובות
צפו בתיעוד מהדרמה
צפו בתיעוד מהדרמה| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

חוק יסוד לימוד תורה אושר בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית והועבר להמשך דיונים לקראת הכנה לקריאה ראשונה.

במהלך ההצבעה התחוללה דרמה במליאה לאחר שח"כ דן אילוז מ'הליכוד' הצביע נגד הצעת החוק וחברי כנסת מש"ס זעמו עליו.

ח"כ יוסי טייב וח"כ משה אבוטבול צעקו לעברו של אילוז: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך".

יצוין כי ח"כ אילוז הצביע נגד החוק למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל, לדבריו: "ה'ריכוך' בחוק יסוד לימוד התורה הוא פשוט עבודה בעיניים, שכן היעד היחיד של החוק נותר מניעת התניית הטבות בגיוס. בלעדי המטרה הזו, לסיעות החרדיות אין שום אינטרס לקדם את החוק מלכתחילה".

חוק יסודדן אילוזחוק יסוד לימוד תורה

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0 תגובות

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4
לומדי התורה מעל לכל בעם ישראל. כמובן אלו שבאמת לומדים.
רם
יש שיוצאים להפגנות הפלג הירושלמי ומעלים פוסטים עם בחורות בתאילנד. אעלק לומדים תורה. אגב, אין דבר כזה 'מעל לכל'! יהודי חרדי לא יותר גבוה מיהודי חילוני. אי אפשר לדעת מה מסתתר מתחת ללבוש שלו ואי אפשר לדעת מה מסתתר מתחת ללבוש של החרדי.
ריקי (חב''ד - כל הלב לכל אחד)
וכמובן אני לא מתכוונת לכולם. ברור שהרוב הגמור לומדים תורה, אבל יש גם הרבה מאוד שלא!
ריקי (חב''ד - כל הלב לכל אחד)
חב"ד כל הלב לכל אחד, לפעמים צריך להזכיר שאת הלב צריך גם לאלו שיוצאים להפגנות, הם לא עושים יותר רע מהקפלינסטים ואם אתם מחשיבים אותם לתינוקות שנשבו, אז לפחות תפוס את הפלג הירושלמי כתינוקות שנשבו, כי הרבה פעמים נותנים את הלב לרחוקים ונעשה לנו לב אבן לקרובים. [לא בתור תוכחה אלא תשומת לב]
דוד
3
אות ומופת להצלחת תנועת המזרחי לקעקע את התורה
מתנגדי המזרחי
2
הצלחה גדולי לש״ס עם יוסי טייב בחור חמוד וערכי פעלתן מאוד
שושי
1
מאוד מצער שהיה צורך לחוקק חוק כזה עבור שמירת בסיס קיומנו כעם.
אברהם שפע

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