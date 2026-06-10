חוק יסוד לימוד תורה אושר בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית והועבר להמשך דיונים לקראת הכנה לקריאה ראשונה.

במהלך ההצבעה התחוללה דרמה במליאה לאחר שח"כ דן אילוז מ'הליכוד' הצביע נגד הצעת החוק וחברי כנסת מש"ס זעמו עליו.

ח"כ יוסי טייב וח"כ משה אבוטבול צעקו לעברו של אילוז: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך".

יצוין כי ח"כ אילוז הצביע נגד החוק למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל, לדבריו: "ה'ריכוך' בחוק יסוד לימוד התורה הוא פשוט עבודה בעיניים, שכן היעד היחיד של החוק נותר מניעת התניית הטבות בגיוס. בלעדי המטרה הזו, לסיעות החרדיות אין שום אינטרס לקדם את החוק מלכתחילה".