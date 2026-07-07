יד לאחים מתריע: עליית מדרגה של הפעילות המיסיונרית

בית הקפה המיסיונרי בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

מידע מדויק ומתועד שהגיע אל ארגון הפעילים יד לאחים, הארגון הניצב בחזית המאבק במיסיון זה למעלה משנות יובל, מצביע על דפוס פעולה חדש של הכת המיסיונרית הנודעת לשמצה, יהודים למען אותו האיש. במסגרת כוונתם הנפשעת להעביר כמה שיותר יהודים על דתם, הקימו בכת רשת בלתי רשמית של בתי קפה הפועלים בערים שונות ברחבי הארץ במטרה מוצהרת ליצור "מרחב שלישי" להטפה למיסיון, בקרב אלו שלא יהינו להזמין לתוך בתיהם נוצרים מיסיונריים ומתוך מגמה ברורה לחדור אל קהלים חדשים.

המיזם מכונה בפרסומים הפנימיים של המיסיונריים, שנועדו לגרוף תרומות מקרב תומכיהם ברחבי העולם, "מודל המרחב השלישי" והוא "מקום שאינו בית ואינו מקום עבודה, שבו ניתן ליצור שיחות וקשרים אישיים". המיסיונרים מודים בפרסומים אלו לאמור: רוב היהודים לא יגיעו לכנסייה ולא יזמינו לביתם אנשים המזוהים עם המיסיון. לפיכך ננקט עתה מאמץ חדש לפגוש אותם דווקא במקומות הנראים טבעיים, ניטרליים ובלתי מאיימים. בפרסומים נאמר במפורש כי המיזם הזה עומד להחליף את חלוקת חומרי ההסברה בחוצות הערים ולהמיר אותו לדרך מתוחכמת יותר אשר עלולה להפיל ברשתה יהודים תועים ותמימים, מתוך מטרה ליצור שיח מיסיונרי פעיל מחוץ למסגרות החיים הרגילות. מבחינת הארגון, בית הקפה אינו רק עסק לממכר משקאות, אלא זירה ליצירת קשרים שבאמצעותם ניתן לחשוף מבקרים אל פרסומי השחץ האסורים והמפוקפקים שלהם במגמה להעביר יהודים על דתם רח"ל. אנשי המעקב של יד לאחים הצליחו לשים ידם על פרסום רוחבי שמוען ישירות אל הפילנתרופים המממנים את הפעילות המיסיונרית וגם בה נאמר במפורש: "רוב היהודים לעולם לא ייכנסו לכנסייה מסורתית, אבל הם כן יושבים לקפה ולשיחה. וכאן נזרעים זרעי הבשורה". עוד נכתב כי מטרת המקום היא לאפשר לאנשים "לפגוש את אותו האיש דרך מערכת יחסים אמיתית, קהילה ומסר הבשורה".

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ליד לאחים נודע כי כבר עתה פועלים בתי קפה אלו בערים: תל אביב, ירושלים, חיפה, ובקרוב מתכוונים המיסיונרים להקים סניף נוסף בעיר באר שבע.

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אחד מבתי הקפה המיתממים הללו הוא קפה "בסמטה" שבעליו הוא כומר מיסיונרי נודע העונה לשם יואל בן דוד. שמו של בן דוד ידוע לשמצה היטב בקרב פעילי יד לאחים המזהים אותו כמי שהספיק לשמש כראש צוות ההכשרה של המסיונריים בישראל מטעם הכת 'יהודים למען אותו האיש' וכי אחת ממטרותיו המוצהרות היא להחזיר את הבשורה המיסיונרית לתוככי ירושלים.

במסגרת הניסיון להביא לכך שכמה שיותר יהודים יפקדו את בתי הקפה המיסיונריים, המחירים שם זולים במידה ניכרת לעומת שאר המחירים בבתי הקפה המקבילים. "המחירים", מבהירים המיסיונרים לאנשיהם, "לא נועדו להפיק רווחים אלא אך ורק לממן את פעילות הבשורה שלנו".

למרבה הצער, התוצאות ההרסניות לא מאחרות לבוא. בדף מידע פנימי מיסיונרי שפורסם רק בימים האחרונים מדווח כי אחת המבקרות באחד מבתי הקפה הללו בתל אביב הוטבלה לאחרונה לנצרות ר"ל לאחר שנחשפה במהלך ביקוריה במקום לברית החדשה ולפעילות הכת. מבחינת הכת המיסיונרית, מדובר בסיפור הצלחה המעיד כי המודל אכן משיג את יעדיו.

ביד לאחים מבהירים כי הפרסומים הפנימיים הללו חושפים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את מטרותיהם של המרכזים החדשים ואומרים כי לא ינוחו ולא ישקוטו. ביד לאחים מגבשים עתה דרכי תגובה משפטיות והסברתיות לנוכח עליית מדריגה זו בפעילות המיסיון.