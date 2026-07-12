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הגר"י זילברשטיין לתלמידות הסמינר בטבריה | "להוריד את השנאה על ידי קידוש השם"

דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים נשא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בפני תלמידות סמינר "רימונים" בטבריה | הגר"י נעתר ונשא דברים בשידור חי, לאחר שהבנות ביקשו להתחזק ולקבל קבלות טובות לרפואת חתנו, המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק לרפואה שלמה | בדבריו הדגיש הגר"י כי המשימה הגדולה ביותר כיום היא להוריד את השנאה כלפי הציבור הדתי, וזאת באמצעות קידוש שם שמים בכל הליכותיהן | צפו (חרדים)

הגר"י זילברשטיין בשיחה לבנות טבריה
הגר"י זילברשטיין בשיחה לבנות טבריה| צילום: צילום: שיח יצחק
הרב דב קוקקידוש השםדברי חיזוקרבי יצחק זילברשטיין

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