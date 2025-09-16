מערך הכשרות באומן נערך לקראת בואם של רבבות אורחים מכל קצווי תבל.

בעוד ימים ספורים צפויים להגיע לעיר אומן רבבות יהודים מכל רחבי העולם, לקראת הימים הנוראים וראש השנה לשהות בסמוך לציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע״א.

אתמול (יום שני) יצא רב העיר אומן וראש מערך הכשרות, הרה"ג ר' יעקב ג'אן, לסבב פיקוח וביקורת במטבחים המרכזיים של בתי המלון, החנויות ומוקדי ההסעדה בעיר.

במהלך הסיור נבדקו חומרי הגלם, מערכות האחסון, תנאי ההיגיינה וכן רמת הפיקוח ההלכתי. הרב ג'אן עמד מקרוב על כל פרט ופרט כדי לוודא שהמוסדות והעסקים המשרתים את ציבור המתפללים יעמדו בכללי הכשרות המחמירים ביותר.

בנוסף, ערך הרב ג'אן בדיקה מקיפה של מערך העירוב בעיר אומן, על מנת להבטיח שגם בתחום זה תהיה הקפדה מלאה ותנאים מהודרים, כך שכל המתפללים יוכלו לשהות בעיר מתוך מנוחת הנפש ורוגע הלכתי.

לדברי הרב ג'אן: “חובתנו לדאוג שכל יהודי המגיע להתפלל אצל רבנו הקדוש יוכל לסעוד את ליבו מתוך מנוחת הנפש ובביטחון מלא בכשרות המזון, וגם לשהות בעיר בשלווה מתוך הידיעה שהעירוב נבדק בקפידה”.

מערך הכשרות באומן כולל עשרות משגיחים קבועים הפזורים במוקדים שונים בעיר, לצד מטבחי מרכז ההסעדה הגדולים. פעילות זו מתקיימת בתיאום מלא עם הנהלת המוסדות, בעלי החנויות והמלונות, ומתוך אחריות ציבורית והלכתית כבדה.

בקהילה מציינים כי גם השנה, כמו בשנים קודמות, נערכת אומן לקליטת אלפי האורחים בתנאים ההולמים ביותר – הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית – כאשר נושא הכשרות והעירוב עומדים בראש סדרי העדיפויות.