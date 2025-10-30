(צילום: דביר אריאלי)
ברקע ההפגנה המתקיימת בשעות אלו בכניסה לעיר ירושלים, בקצה השני של העיר, קיבלו חיילי החטיבה החרדית 'חשמונאים' את הכומתה בטקס מרגש.
בסרטון שצילם החייל החרדי דביר אריאלי נראים הלוחמים מצדיעים בשירת התקווה ולאחר מכן שרים בהתרגשות את שירת "ממקומך".
במהלך הטקס, רב בחטיבת החשמונאים שנאם בפני החיילים בכותל במהלך הטקס קרא לחיילים החרדים להצטרף לתפילת הציבור בעצרת המתקיימת היום.
״אנחנו נמצאים ביום מיוחד שגדולי הדור קבעו אותו כיום תפילה, אז בואו נתפלל ביחד״, אמר הרב הצבאי לחייליו.
צפו בתיעוד מהכותל המערבי.
