לצד ההפגנה: חיילי חשמונאים קיבלו כומתה בכותל - ופרצו בשירת "ממקומך"

חיילים חרדים מחטיבת חשמונאים קיבלו היום כומתה בכותל המערבי, בטקס מרגש ורוחני | אחרי שירת התקווה, פתחו החיילים בשירת "ממקומך" מרגשת | צפו בתיעוד (חדשות) 

(צילום: דביר אריאלי)

ברקע ההפגנה המתקיימת בשעות אלו בכניסה לעיר ירושלים, בקצה השני של העיר, קיבלו חיילי החטיבה החרדית 'חשמונאים' את הכומתה בטקס מרגש.

בסרטון שצילם החייל החרדי דביר אריאלי נראים הלוחמים מצדיעים בשירת התקווה ולאחר מכן שרים בהתרגשות את שירת "ממקומך".

במהלך הטקס, רב בחטיבת החשמונאים שנאם בפני החיילים בכותל במהלך הטקס קרא לחיילים החרדים להצטרף לתפילת הציבור בעצרת המתקיימת היום.

״אנחנו נמצאים ביום מיוחד שגדולי הדור קבעו אותו כיום תפילה, אז בואו נתפלל ביחד״, אמר הרב הצבאי לחייליו.

צפו בתיעוד מהכותל המערבי.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זאת לא הפגנה, אלא עצרת תפילה! אין פוליטיקה
אמא
1
זאת לא הפגנה , אלא עצרת תפילה. בלי פוליטיקה
אמא

