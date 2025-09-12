כיכר השבת
הברכה המיוחדת

צפו בתיעוד | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לאדמו"ר מצאנז: "לכך נבחרת"

במהלך ביקור שערך השבוע האדמו"ר מצאנז במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים, נערך דו שיח מרתק ומעניין על תפקידו של האדמו"ר מצאנז בעולם החסידות | צפו בדברים (חסידים)

האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)

האדמו"ר מצאנז שהגיע השבוע לירושלים לקבל את קהל עדת מרעיתו לקוויטלאך לדבר ישועה ורחמים לקראת הימים הנוראים, נכנס בדרכו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

במהלך השיחה ביקש האדמו"ר ברכה לשנה החדשה, השיב הפוסק בברכה מפתיעה: "שתזכו לנהל את עם ישראל כראוי".

אולם, האדמו"ר מצאנז לא הסתפק בכך, וביקש "אני רוצה ברכה עבורי"... אולם להפתעת האדמו"ר והנוכחים, השיב לו הפוסק "לכך נבחרת .. לנהל את עם ישראל".

בהמשך בירך הפוסק את האדמו"ר מצאנז: "בעז"ה יהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, והקב"ה ישלח הרבה ישועות של עם ישראל שיבואו דרככם".

האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שווארץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר