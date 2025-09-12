האדמו"ר מצאנז שהגיע השבוע לירושלים לקבל את קהל עדת מרעיתו לקוויטלאך לדבר ישועה ורחמים לקראת הימים הנוראים, נכנס בדרכו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

במהלך השיחה ביקש האדמו"ר ברכה לשנה החדשה, השיב הפוסק בברכה מפתיעה: "שתזכו לנהל את עם ישראל כראוי".

אולם, האדמו"ר מצאנז לא הסתפק בכך, וביקש "אני רוצה ברכה עבורי"... אולם להפתעת האדמו"ר והנוכחים, השיב לו הפוסק "לכך נבחרת .. לנהל את עם ישראל".

בהמשך בירך הפוסק את האדמו"ר מצאנז: "בעז"ה יהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, והקב"ה ישלח הרבה ישועות של עם ישראל שיבואו דרככם".