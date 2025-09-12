הגר"ש אלתר בועידת נגידים באטלנטה: "בדורנו אין סמכות רוחנית" 

מתחברים עם התורה: תומכי מוסדות 'פני מנחם' העומדים תחת נשיאותו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר זכו לחוויה נדירה, עת השתתפו בועידה היוקרתית, 'חברותא 2', שנערכה בשבת האחרונה באטלנטה, ארה"ב.

במסגרת הועידה זכו האורחים, כמאה נדיבים שהגיעו מארה"ב, מאירופה ומישראל, ליהנות מתוכנית עשירה במיוחד שהורכבה לשם שינוי משיעורים מעמיקים, חברותות ולימוד בעיון. "שקענו בלימוד עם כל החושים ויצאנו עם מטענים מלאים של תורה", הגדיר זאת אחד המשתתפים.

זו השנה השנייה שבה נערכת הועידה, אליה מתכנסים חברי פורום 'חברותא' שמהווים את הגב הכלכלי של מוסדות 'פני מנחם'. הנגידים התומכים במוסדותיו של ראש הישיבה - רובם, אגב, אינם משתייכים לקהל היעד הטבעי של חסידי הגר"ש - זוכים למתנה ייחודית: הם זוכים להפוך ל'חברותות' של ראש הישיבה הגר"ש אלתר, במלוא המובן של המילה. הם, כמו גם ילדיהם, משגרים אליו מכתבי תורה ואף זוכים מעת לעת להתפלפל וללמוד עמו בחברותא.

בשנה שעברה התקיימה הועידה הראשונה של 'חברותא' בטביליסי שבגיאורגיה. השנה, לאור ההצלחה, היא התקיימה באטלנטה והפעם עם מספר כפול ומכופל של משתתפים – מה שמעיד על הצלחתה של היוזמה המקורית, אותה הגה מנכ"ל המוסדות, מי שנחשב לאב המייסד של מיזמי גיוס התרומות לעולם התורה בעידן הנוכחי, הרב נחמן וידיסלבסקי.

עם הגיעם לועידה, נחתו האורחים היישר ל'סדר הכנה', במסגרתו נערכו לשיעור אותו עמד למסור ראש הישיבה בסוגיית 'לפני עיוור לא תיתן מכשול בתרי עברי דנהרא'. לאחר שנערכו לשיעור במשך כשעתיים בהן למדו המשתתפים בחברותות, נמסר שיעור מקדים מפי הגאון רבי חיים לובין רב קהילת ג'קסון ניו ג'רזי. אחריו מסר ראש הישיבה הגר"ש אלתר שיעור עיוני מקיף שבו עמד על שינוי לשוני בגמ' בין 'ישראל נזיר' - ל'בני נח' כשהוא מפלס שלושה דרכים שונות להבנת דברי הגמרא.

קודם לכן עמד ראש הישיבה על מטרת הועידה, שאליה באו אלו שמוגדרים כ'זבולונים', תומכי התורה, אך זכו המוסדות והתומכים באים ללמוד יחד ולהיות 'יששכר' בעצמם. בהמשך התפלפל ראש הישיבה עם הלומדים, כשקול התורה והריתחא דאורייתא נשמעים למרחוק.

המחזה חזר ונשנה על עצמו למחרת, אז מסר הנגיד הרב צבי רייזמן מלוס אנג'לס מח"ס רץ כצבי, שיעור עיוני מקיף בנושא השתלה אברים מחיה טמאה בגופו של אדם. השיעור גרר עמו שאלות רבות והוא עסק בהיבטים שונים כמו: האם יש לקבור את האבר המושתל, כיצד יש לנהוג בהנחת תפילין ביד מושתלת, והאם כהן שהשתילו לו אצבעות מחוייב לברך. ראש הישיבה, שנכח אף הוא בשיעור, התייחס והעיר על הנושאים שהועלו.

בבוקר נערך מעמד 'לחיים' לרגל יום ההילולא של הרבי הרה"ק רבי בונם מפרשיסחא זי"ע, כאשר לצד ראש הישיבה ישב נו"נ לבעל ההילולא – אריה בוים, מבעלי 'אושר עד' וחבר 'חברותא'. ראש הישיבה התייחס לדיווח שהגיע מהבית הלבן, שם החליט הנשיא להפוך את שמו של 'משרד ההגנה' ל'משרד המלחמה'. "אנו צריכים ללמוד מכל אחד, גם מגוי, ובפרט מהחשוב שבגויים" אמר ראש הישיבה שקישר את הדברים לפרשת השבוע, כי תצא למלחמה. "במלחמת היצר אנו אמורים להילחם מול היצר, לא להתגונן".

לאחר מכן התקיים סימפוזיון שאותו פתח ראש הישיבה הגרד"ח אלתר שהעלה בפני ראש הישיבה שאלות בנושאים חינוכיים. ראש הישיבה התייחס וענה בהרחבה לשאלות מגוונות שהועלו בידי הקהל ואשר עסקו בנושא החשוב ביותר: חינוך הילדים ואיך מחדירים בהם אהבת תורה. בין היתר התייחס ראש הישיבה לנושא הבוער של שיבוץ התלמידות בסמינרים ("מה לעשות שהמנהלים אינם שומעים להוראותיהם של גדולי ישראל?" ענה ראש הישיבה בכאב) וכן מה תפקידו של האב עם ילדים שמתקשים להשתלב במערכת החינוך ("לאהוב אותם, בלי הגבלה").

בערבו של יום השבת זכו האורחים להתקבל אישית בחדרו של ראש הישיבה שם זכו לברכת השנים. בין היתר הגיעה למקום משלחת של רבני ושלוחי חב"ד מהאיזור שסיפרו על פעילותם זכו לברכות חמות מראש הישיבה.

עם התקרב השבת התקיים מעמד רווי רגש ודמעות של הדלקת נרות שבת, במהלכו השמיע הגרד"ח אלתר דברים נוקבים אודות החובה המוטלת על כל אדם מישראל להתפלל ולהפציר להצלחת ילדיו בתורה, כשהוא מזכיר כי זו היתה דרכו של אביהם הגדול, ה'פני מנחם' זי"ע, שלא פסק מלהעתיר כי יצליחו ילדיו בתורה. לכן זכה – כך התבטא האב הגדול זי"ע בעצמו - ובניו, ובראשם ראש הישיבה, מאירים את עם ישראל בתורתם. לאחר מכן, באותו מעמד נרגש, התקיים מעמד תפילה של 'תפילת השל"ה'.

ביום השבת, בהפסקה הנהוגה בגור בין שחרית לקריאת התורה, השמיע ראש הישיבה שיעור עיוני נוסף, הפעם בסוגיית 'בעל חוב קונה משכון', במהלכו פירש את הסוגיה בשני מהלכים – בדרך גדולי ליטא שפירשו את הסוגיה ב'דרך חסידית', בעוד שגדולי החסידות פירשו דווקא ב'דרך ליטאית', הדברים מתפרסמים בגליונות השבועיים של שיחות ראש הישיבה היו"ל מדי שבוע. כמו כן, לאחר שהחזן הנודע הרב יצחק מאיר הלפגוט סילסל ב'בריך שמיה', סיפר ראש הישיבה במהלך סעודת היום, כי בעת שהחזן האריך בסלסוליו עלו בדעתו ארבעה דרכים ליישוב ה'מסורה' המצביעה על הקשר שבין 'וקצותה את כפה' ל'כפה פרשה לאביון', כשהוא משתף את הנוכחים בדרכים השונות. הדברים מופיעים בגליונות השבועיים כנ"ל.

בנוסף, זכו המשתתפים לשמוע את שיעוריו של הגאון רבי דניאל חיים אלתר, שנשא מדברותיו בהפסקה בליל שבת, כמו גם בשיעור ה'דף היומי' ובפרקי אבות – שיעורים שנמסרים על ידו באופן קבוע במתק שפתיים כידוע, ואשר מושכים אליהם קהלים רחבים.

אך גולת הכותרת, מטבע הדברים, היה מעמד ה'טיש' שהתקיים לעת הסעודה השלישית, כאשר המשתתפים חשו כי רגליהם עומדות ב'היכל הטישים' הידוע שבביהמ"ד ברח' יוסף זיו, אליו נכספים ובאים מידי שבוע רבים מישראל. כדרכו, נשא ראש הישיבה מדברותיו בדברי כיבושין והתעוררות, בהם עמד על גודל הימים של הימים הנוראים, אם כי עלינו בסך הכל להסיר החסמים מהנפש המשתוקקת לבוראה, וכמים הפנים אל הפנים מרעיף עלינו הקב"ה את אהבתו.

בין היתר התייחס ראש הישיבה לפתגם הידוע ש'בכל מקום יש חב"ד ויש קוקה קולה', כשהוא מצביע על המיקום: מדינת ג'ורגיה שבה ממוקם המטה הראשי של 'קוקה קולה'. "זה לעומת זה: מצד אחד עומק הגשמיות, ומצד שני כמה ניתן להתעלות. הם אומרים שזהו 'טעם החיים', אך אנו יודעים שאת טעם החיים מקבלים ממקום אחר, מלימוד ודבקות בתורה".

בין לבין, התקיים דינר מפואר שאליו הועברו דבריהם של ראשי הישיבה הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן, שיצאו מגדרם בדברי הערצה לראש הישיבה ששמו נודע הן בשל ידיעת התורה אליה זכה להגיע ובעיקר בשל יכולתו להאהיב את התורה ולהטעימה לקהלים נרחבים.

במקביל, הוקרנו עדויותיהם של רבני קהילות לצד דמויות נוספות כמו תושב הישוב כרם שלום ר' עמיחי שינדלר שנודע בזכות מאבקו ההירואי במחבלים שניסו לפרוץ לביתו – כאשר הבקשה שאותה ביקש בהיותו בשיקום היתה לפגוש את ראש הישיבה שאל דבריו נחשף ומאז נקשר אליו בקשר עז.

נואם נוסף היה ר' יעקב גוטליב, אברך חסידי צעיר שזה עתה הקים את ביתו, והוא סיפר את סיפורו שהחל בלימודיו בישיבה תיכונית, משם דרך שירותו כחייל צה"ל, כאשר מאז נחשף לדמותו של ראש הישיבה וזכה להדרכתו בכל משעולי החיים, זכה להתעלות בתורה ובעבודת ה' ואף להקים בהכוונתו בית של תורה. עיני הכל דמעו עת תיאר ר' יעקב את הלבטים עמם התמודד וכיצד הפך ראש הישיבה את העקוב למישור, וכיצד בקשוהו גם חבריו ליחידה כי יעביר את שאלותיהם לפניו - והוא היה להם לעיניים.

עם זאת, ראש הישיבה, כדרכו, סירב להתרשם מהשבחים שנתלו בו. "איני רבי" אמר והבהיר כי "אני בסך הכל 'בעקער', אופה, שתפקידו הוא לזרוק קיסמי עץ למדורה וכך להגדיל אותה. אני מנסה להעצים את הלהבה הדולקת בכל לב יהודי, וכשמשתדלים הקב"ה מסייע..."

עם תום הועידה הוצגה בפני המשתתפים מצגת מרשימה בסימן 'ואחריתך ישגא מאד' שסיפרה את סיפורם המפעים של המוסדות שהוקמו יש מאין, מאז יצאה הקהילה לדרכה ביום שמחת תורה תש"פ. הקהילה שיצאה לדרך ללא כל נכסים מוכיחה כיצד תוך תקופה של 6 שנים בלבד מאז הקמתה היא הולכת ומתבססת בסיעתא דשמיא מופלאה.

בכך באה לסיומה הועידה שהתקיימה תחת הכותרת 'להתחבר עם התורה' כשאין ספק כי היא אכן השיגה את מטרתה ויעדיה. התומכים, שהודיעו במהלך הועידה על הגדלת תרומותיהם ועל רכישת הנצחות במוסדות התורה, סיכמו את החוויה יוצאת הדופן במילים נרגשות.

"הועידה הצליחה להחזיר אותי אל הימים והשעות המתוקות שאותן זכיתי לעשות בישיבה", אמר אחד מהם שהעיד כי "בימים אלו זכינו לחוות כיצד מתחברים עם התורה ולטעום שוב את טעמו הטוב של לימוד בעומק העיון ובחתירה להבנת הסוגיה. יצאנו עם מטענים רוחניים גדושים שילוו אותנו בימים הבאים, והתחושה היתה שאנו משתכרים מיינה של תורה, פשוט כך. אין פלא כי מיד עם סיומה של הועידה וכשטעמה הטוב עדיין בפי, אני מוצא את עצמי מתגעגע אליה ומצפה אל הועידה הבאה"...

במוסדות 'פני מנחם', מנגד, סיכמו בסיפוק רב את ועידת 'חברותא 2' שכמו קודמתה תורמת לביסוסם של המוסדות בהם גדל דור של ילדים, בחורים ואברכים, הזוכים לרכוש את תורתו של ראש הישיבה ולצעוד לאורו הבהיר, תוך שימת דגש על לימוד תורה בעיון אך יותר מכך על מידות טובות.

"זכינו", סיכם מנכ"ל המוסדות הרב וידיסלבסקי, "ואלו שתורמים למוסדות אינם רק אוהבי תורה, אלא תלמידי חכמים בעצמם. ואכן, רק מי שזכה לטעום את טעמה הטוב של התורה, יודע להעריך את מסירות נפשם של התלמידים לתורה ולתמוך בהם באהבה וביד נדיבה".