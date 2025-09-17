כיכר השבת
רגע מרגש בגור: לאחר השבת המרוממת - האדמו"ר הופיע לתפילת מנחה

התרגשות שיא בחצה"ק גור, לאחר שבועות של היעדרות, האדמו"ר מגור הופיע לראשונה לתפילת מנחה בבית מדרשו הגדול בירושלים | בתוך כך, האדמו"ר חזר לקבל קהל חסידיו לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מגור מופיע לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים

רגעים נרגשים בחצה"ק גור: לאחר שבועות ארוכים של ציפייה וגעגועים מצד החסידים, נרשמה היום (רביעי) התרגשות עצומה כאשר האדמו"ר הופיע בהדרו לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים.

האדמו"ר מגור מופיע לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (צילום: לפי סעיף 27/א )

הופעה זו מהווה את הפעם הראשונה בה נראה האדמו"ר בציבור במהלך ימות השבוע מאז חוליו האחרון, כאשר קודם לכן, בשבת האחרונה הופיע האדמו"ר בתפילת קבלת שבת ברוב עם, ובהמשך, בסליחות המרכזיות במוצאי שב"ק, במעמד רבבות חסידים נרגשים.

כעת, עם הופעתו בהיכל בשעת מנחה, ולאחר שנשאר גם לאמירת פרקי תהילים – כמנהגו מדי יום ביומו, גאתה ההתרגשות בחצר הקודש לשיאים חדשים.

בנוסף, האדמו"ר אף שב לקבל קהל עדת מרעיתו לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים, והאלפים נוהרים להתברך כנהוג מידי שנה בשנה תוך שהלבבות מתמלאים ברגשי הודאה להשי"ת על כל הטוב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

