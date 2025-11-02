סיפור מרטיט לבבות ומחזק באמונה סיפר בשבוע שעבר בליל שישי המשפיע החסידי הנודע, הרה"ג רבי מרדכי הערש שפיטצער, ראש ישיבת ספינקא בקריית יואל שבמונרו, במסגרת השיעור השבועי, בפני קהל תלמידיו. הסיפור, המלמד על גודל השמירה הרוחנית שיש בשתיקה בעת התפילה, חדר עמוק ללב השומעים.

המשפיע סיפר והרחיב אודות מעשה שהתרחש לאחרונה, עת קיבל על עצמו יהודי אחד, שנפשו חפצה להתעלות, קבלה איתנה להפסיק אחת ולתמיד לדבר שיחת חולין בשעת התפילה וקריאת התורה.

בבית המדרש בו התפלל, שררה לצערנו אווירה קשה, כמה וכמה אנשים היו מזלזלים בקדושת המקום והזמן, ומדברים בקול רם כל העת, אפילו בעת קריאת התורה, הרח"ל. וכל מי שגער בהם, זכו לצחוק ולבוז, תוך שהם מזמינים אותו להצטרף לשיחתם.

אולם היהודי שלנו התחזק והפסיק לחלוטין לשוחח בזמן התפילה. באותה שבת, הם לא ויתרו, במהלך התפילה, ניגשו אליו אנשי החבורה וקראו לו בבוז לבוא בחברתם, אך הוא התעלם והמשיך להיות שקוע בתפילתו.

לאחר התפילה, ניגש היהודי אל שולחנם, כשמטרתו להצטרף לקידושא רבא שהיו מכינים כל שבוע, שכלל דגים מעושנים, יי"ש, ושלל מטעמים, ולהצטרף לשיחתם, כי כעת כבר מותר לדבר.

אולם, כאן אירע מקרה לא כל כך נעים, אחד מבני החבורה צעק לעברו: "לך מכאן, תחזור לבית שלך, אתה כבר לא משלנו. אנחנו כבר באמצע השיחה, אי אפשר להיכנס באמצע!".

היהודי הנ"ל, מתוך תחושת עלבון, הפנה עורף והחליט לשוב לביתו.

כשהגיע לביתו, כל בני הבית – האישה והילדים – עוד ישנו שנת ישרים. הם היו רגילים שאב המשפחה שב רק שעה וחצי לאחר התפילה, כשהוא "שיכור כלוט ומריח מהערינג ומשאר מטעמים" מהקידושא רבא. לכן, הופעתו המוקדמת העלתה תמיהה.

אולם, לפתע נשמע קול רשרוש חלוש ומבוהל מחדר הסמוך. הוא נכנס בריצה, ושם ראה מחזה נורא שייזכר לעד, בנו הקטן, התינוק, היה כלוא בתוך ניילון שהכניס אליו את ראשו ונאטם עליו. הילד היה כחול, ומנסה בכוח נואש לצאת, וכמעט פרחה נשמתו!

האבא המבוהל חילץ מיד את הילד והזעיק עזרה. בבית החולים, לאחר פעולות החייאה מוצלחות, הצליחו הרופאים להחזיר לתינוק את החיים.

הרופא, נרגש ומזועזע מהמקרה, פנה לאב ואמר לו: "אני מוכרח לומר לך – אם היית מגיע הביתה רק דקה אחת אחרי, כבר לא היה לך מה לעשות עם התינוק, חוץ מלהזמין אנשי חברה קדישא...".

"אתם קולטים", סיים המשפיע את דבריו, "היהודי קיבל על עצמו לא לשוחח בבית הכנסת, ובכך זכה להציל את חיי בנו. אכן, הוא הפסיד את הקידושא רבא, את היין, את האלכוהול ואת ההערינג, אולם חיי בנו ניצלו – וכל זה, כי קיבל על עצמו שמירה על קדושת התפילה וקריאת התורה".