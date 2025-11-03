ר' חיים הערש גלנצר עם האדמו"ר מסאטמר

במוצאי שבת האחרון, התקיים בקריית יואל שבמונרו, מעמד 'קביעת מזוזה' לאחד מארגוני החסד בעיר, בראשות האדמו"ר מסאטמר.

במהלך מסיבת ה"לחיים" שנערכה לאחר קביעת המזוזה, ניתנה הזדמנות מיוחדת לכלל מתנדבי הארגון לעבור לקבל ברכה אישית מפי הרבי מסאטמר להצלחה בעבודת הקודש. בין המתנדבים שזכו לעבור ולהתברך, עבר גם הבדחן הנודע ר' חיים הערש גלנצר – המוכר בארה"ב כאחד מגדולי הבדחנים הזוכים לשמח חתן וכלה. בעת קבלת הברכה, סיפר ר' חיים הערש לרבי אפיזודה מיוחדת שהתרחשה עמו בשבוע שעבר, המעידה על מסירותו לדקדוקי הלכה, ועל הדיינים שמינה האדמו"ר בקרב החסידים השומרים על קלה כבחמורה.

ר' חיים הערש גלנצר מספר לאדמו"ר מסאטמר את הסיפור

היה זה ביום חמישי האחרון, כאשר ר' חיים הערש התכונן לצאת מביתו בשכונת 'ויואל משה', לשמח בשמחת חתונה בבורו פארק, לפתע קיבל שיחת טלפון בהולה מפי הדיין הרה"ג ר' יואל קאהן. הדיין הודיע לו כי שכנו נפטר בפתאומיות בביתו, ומאחר שר' חיים הערש הוא כהן, אסור לו לעזוב את בניין מגוריו עד להודעה חדשה, משום איסור כהן באהל המת.

ר' חיים הערש נאלץ להישאר בביתו, ובלית ברירה ומתוך שמירה על ההלכה, לשכור מיד בדחן אחר שימלא את מקומו בחתונה.

הרבי מסאטמר הביע קורת רוח גדולה לשמע הסיפור, והתפעל מכך שאפילו בפרטי פרטים כאלו יש מי שטורח להתקשר לכל הכהנים בבניין ולהזהירם על מנת שלא ייכשלו באיסור כהונה.

הרבי החל מיד לפלפל בכמה הלכות הנוגעות לשאלה זו, ובסיום הפלפול פנה לר' חיים הערש ושאל אותו – ככהן – אם הוא בקיא בסוגיות הללו.

"אני שקוע כעת במסכת בבא קמא!", השיב ר' חיים הערש בחריפות ובצחות לשונו, כשהוא זוכה להעלות חיוך על פני הרבי והנוכחים.