מעמד לחיים אצל האדמו"ר מספינקא ( צילום: ש.ר. )

לקראת חודש הרחמים והרצון, יצא לאור הספר 'בדרך', המרכז את עקרונות היסוד של דרכה ושיטתה של חסידות ספינקא ע"פ משנתו הסדורה של האדמו"ר. הספר, שנכתב על פי הבנתו של הרה"ג יהודה גבירצמן, מרבני קהילת ספינקא רמה ב' בבת שמש, מהווה אבן דרך רוחנית עבור חסידי ספינקא.

המהדורה המיוחדת והמהודרת של הספר הוקדשה לעילוי נשמת האישה הצדקנית מרת חנה פיישע דייטש ע"ה, בתו של האדמו"ר, שנפטרה בדמי ימיה לפני כשנה. מעמד הלחיים לכבוד הוצאת הספר התקיים בעת "קבלת קהל" של האדמו"ר לקראת ימי הרחמים והרצון, האדמו"ר שהיה נרגש במיוחד הודה לרבנים ולחברי מכון 'משנת רבינו' על עבודתם המסורה בהפצת הדרך של אמונה פשוטה, דרך פרסום עלונים שבועיים וקונטרסים חודשיים לאורך כל השנה. לאחר עיון מעמיק בספר, הביע האדמו"ר את התפעלותו ואמר: "הספר הזה יהיה 'קיצור שולחן ערוך' לחסידי ספינקא, לדרך בה אנו צועדים." הרבי הדגיש בכך את חשיבותו של הספר כמדריך מעשי לחיי החסידות. האדמו"ר האציל ברכת קודשו להרב גבירצמן ולכל העורכים והמסייעים.

