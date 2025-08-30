כיכר השבת
אומן ראש השנה בסכנה?

באוקראינה מאיימים: "לא נאפשר השנה להגיע לאומן", מה עומד מאחורי ההצהרה?

לפני זמן קצר דווח מפי בכירים בממשל האוקראיני, כי השנה לא תתאפשר כניסתם של יהודים שרוצים להגיע לקיבוץ הגדול בראש השנה על ציונו של רבי נחמן מברסלב זי"ע | כל הפרטים (חדשות חרדים)

אומן ראש השנה תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)

העיתונאי הבכיר ברק רביד, דיווח הערב (מוצאי שבת) מפי מקורות בכירים באוקראינה, כי הם לא יאפשרו השנה ליהודים להיכנס לאוקראינה על מנת להשתתף בקיבוץ הגדול בראש השנה באומן.

בשנים האחרונות, בשל הקורונה והמלחמה עם רוסיה, האוקראינים מערימים תמיד קשיים וברגע האחרון לאחר לחצים דיפלומטיים הם כביכול מתקפלים.

נדמה שגם השנה, ההצהרה הדרמטית של אוקראינה בנוגע לכניסה למדינה ליהודים, היא רק עניין של משא ומתן מול הרשויות בישראל, שיאלצו לתת להם "מתנה" על כך שהם מסכימים ליהודים להיכנס.

העיתונאית אנה ברסקי דיווחה מפי מקורותיה, כי ההחלטה שלא לאפשר לאזרחים זרים (קרי: יהודים) להיכנס לפני ראש השנה לאוקראינה היא סופית.

הטענה של האוקראינים היא כי החליטו לאסור כניסה בשל המצב הביטחוני של המלחמה ובשל כך שבכל המדינה ישנו איסור על התקהלות. כך או כך, נדמה שנכון לעכשיו ההצהרות של האוקראינים נעשו לצורכי משא ומתן.

