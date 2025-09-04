רבי נחמן – פרשת כי תצא

מה מנצחים מלאך מאש?

יצר הרע הוא אויב קשה ועקשן שנלחם בך כל חייך! אבל:

"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה" אם צא למלחמה נגדו - גם תנצח.

אם יצאת – ניצחת! מדוע?

חייל קרבי יודע שהקרב הגדול מתנהל בתוך הלב, כי לאחר שהוא מנצח את המאבק הפנימי שבתוכו:

ומחליט להילחם, זהו - רגע האמיתי של הניצחון!

"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה" – אם יצאת למלחמה, גם תשיג את התוצאה:

"וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּיָדֶךָ" – הקב"ה יעזור לך לנצח את יצרך, אומר מוהרנ"ת:

"שֶׁיִּתְבַּטֵל כָּל רְצוֹנוֹת נֶגֶד רְצוֹנְךָ, שֶׁיֵּלֵךְ לְךָ כְּסֵדֶר - כִּרְצוֹנְךָ".

יש לך אומץ להחליט להילחם ביצרך, ההחלטה לנצח והאומץ לפעול בגבורה:

מבטלת כל רצון מפני רצונך, ואתה - מנצח! (ליקוטי מוהר"ן, תניינא פ"ב).

אל תירא – כי ה' אלוקיך עימך

"לֹא תִירָא מֵהֶם, כִּי ה' אלוקיך עִמָּךְ" – אל תפחד להילחם ביצרך, כי הקב"ה לא ישאיר אותך לנהל את מלחמת היצר לבד:

אם הקב"ה איתי – מי יוכל עלי?

כי הוא הנותן לך כח - לעשות חיל...

"אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו" – תתחיל להילחם ותוכיח שאתה רציני, ותזכה: "הבא להיטהר מסייעים בידו".

איך בשר ודם - מנצח אש?

יצר הרע הוא - מאש, האדם - בשר ודם, יצר הרע מחכה לך ב'סיבוב':

"צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ" – כמו אחד שמשקיף עם משקפת למרחוק, ומנסה לתפוס אותך ברגע של חולשה, כשאתה עייף ויגיע, והלב והשכל קצת נרדמו, אז הוא יודע, שזה הרגע להכשיל אותך...

ואחרי שיצרך החטיא אותך, הוא ממשיך לשלב הבא:

"וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ" – רוצה שתהיה בדיכאון ותצטער על שחטאת, כדי לייאש אותך – ותמשיך לחטוא!

יצר הרע רוצה להמיתך, גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא, אל תשמע לו – רק חזק ואמץ!

הקב"ה – מבטיח! הקב"ה – מקיים!

הקב"ה מכיר את תחבולות היצר, ולכן מבטיח:

"לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ" – לא אעזוב אותך להילחם לבד, תפקידך לצאת למלחמה, והקב"ה – יושיעך!

תלמד תכסיסי מלחמה, ותגיע מוכן לקרב, תלמד מכישלונות קודמים, הכישלון הוא - המקפצה שלך להצלחה.

הקב"ה רוצה שתדע מה רצונו ממך, כותב ה'ראשית חכמה':

"להשיג האדם לעשות רצון יוצרו ולהידבק בו" (שער היראה).

מסביר מוהרנ"ת: "כְּשֶׁתְּקַשֵּׁר תָּמִיד בְּמַחֲשַׁבְתְּךָ - אֱלָהוּתוֹ".

המחשבה – ה'כלי' לניצחון!

'מח שליט על הלב' – כח המחשבה עצום ורב, ויכול לנצח כל רצון ותאווה, רק תחשוב:

מה הקב"ה באמת מצפה ממך? ואיך אעשה לו נחת רוח?

רבי נחמן מלמד סוד גדול על כח המחשבה:

"דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול! אם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך" (ליקוטי מוהר"ן).

אינך יודע עד כמה הניצחון זה יציל אותך בראש השנה – יום הדין שקרב ובא.

הקב"ה משביע - תשובה תכפר!

אומר רשב"י בזוהר הקדוש (בראשית, כ"ג), שכיון שהאדם נברא עם יצר הרע, אי אפשר שלא יחטא, כי יצר הרע הוא:

מלך זקן וכסיל שיעשה הכל לנצח את - רצונך האמיתי!

ולכן, לפני שהקב"ה ברא את האדם, הוא התווכח עם המלאכים, וברא את התשובה קודם בריאת העולם, והשביע את התשובה:

האדם שיעשה תשובה קבלי תשובתו – ויכופר לו!

נשמתך טהורה ולא רוצה לחטוא, זה רק:

ה'אגו' – שמנהל את יצרך, ורוצה לנצח את רצון הנשמה.

סוד הבחירה – הבחירה בידך!

אל תתבלבל! יש לך בחירה חופשית, אומר רבי נחמן:

אם רוצה – עושה, ואם לא רוצה – לא עושה.

יש לך כח עוצמתי ביד – כח הבחירה! וחודש אלול הוא הזמן:

להיות נחוש ולהחליט לעשות שינוי קטן – בדרך להצלחה!

"אמר להם הקב"ה לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה - כחודה של מחט, ואני פותח לכם - פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו" (שיר השירים רבה, ה', ג').

אתה נדרש להתחיל לעשות שינוי קטן - כחודה של מחט, וזוכה שהקב"ה פותח לך פתח ענק - אין יותר שווה מזה.

"עלית למרום שבית שבי" – תכוון גבוה!

מוהרנ"ת מסביר במתק לשונו את סוד הניצחון:

"מֶלֶךְ אָסוּר בָּרְהָטִים" (שִׁיר הַשִּׁירִים, ז) – 'בְּרַהֲטֵי מֹחִין דִּילָךְ'".

המחשבה מגיעה ממקום גבוה, הנקרא: "שֶׁבִי".

כמו שכתוב: "עָלִיתָ לַמָּרוֹם - שָׁבִיתָ שֶׁבִי".

כשאתה מעלה את מחשבתך למקום גבוה, אתה זוכה:

"יִתְבַּטְּלוּ - כָּל הַמִּלְחָמוֹת, וְכָל הָרְצוֹנוֹת - שנֶגֶד רְצוֹנְךָ!

נצח - את יצרך! והקב"ה - ינצח לך את אויביך!

הפרס שתקבל על ניצחון היצר: שכל אויביך יפלו תחתיך...

כל רצון של אחרים יתבטל - כנגד רצונך!

ביטלת רצונך לרצון ה' יתברך, מידה כנגד מידה:

הקב"ה יבטל רצון אחרים - מפני רצונך, והבן!

אל תיתן לגשמיות לנצח, אתה - חתיכת 'אלוקות', לחש לעצמך:

באמת אני רק - 'נשמה', וחוץ ממני וממך – אין עולם!

תאיר את נשמתי, שתחזור להיות נקיה.

תנצח - ותעלה ניצוצות!

לכל אדם יש 'ניצוצות' שנפלו למעמקי התהום, והם – חלק מנשמתו, ותפקידו להרים ולאסוף אותם, וכשהוא מצליח – הוא מנצח!

בחודש אלול אין דין - רק רחמים! המלך בשדה – זוכר?

זה הזמן – להעלות ניצוצות מנשמתך שנפלו למעמקי הקליפות:

"וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶיךָ" – צא! הקב"ה מבטיח לך שתנצח.

אלול – איך עושים שינוי אמיתי?

כל אחד יודע, איפה 'שדה הקרב' - המלחמה הכי קשה שיצרו נלחם בו בעוצמה, ומה שצריך לעשות זה רק להתקדם עוד צעד אחד, והקב"ה יעזור לך בצעד הבא.

תתקדם בקצב שלך, אל תקפוץ – גבוה מידי! ותחגוג - כל הצלחה!

מי שמתקדם בקפיצות גדולות, מוכיח שיצרו שולט בו, כדי – שימעד ויפול.

על זה אומר רבי נחמן: גם המעט הוא – טוב מאוד...

כך מנצחים, וממשיכים לעלות בצורה בטוחה, ומבלי להישבר כלל!

רק צא למלחמה...

ונתנו ה' אלוקיך - בידך!

בהצלחה!

כתיבה וחתימה טובה, אמן!