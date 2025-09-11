ח"י אלול – צדיק גוזר והקב"ה מקיים!

בח"י אלול נולדו הבעל שם טוב הקדוש ו'בעל התניא' המכונים: שני המאורות הגדולים, וידוע הפתגם: היום שבו נולדת, זהו היום שהעולם לא יכול בלעדיך, ק"ו שהעולם לא יכול בלי שני הצדיקים שגילו דרך חדשה בעבודת ה', שמשפיעה עד היום ועד ביאת המשיח.

ביום הולדת, יש לאדם מזל מיוחד, וק"ו ביום שהצדיק נולד יש מזל מיוחד:

ומי שמחובר לצדיק, יכול לקבל שפע ישועות - מעל הטבע!

החסידות השמרנית שוברת שגרה ולראשונה בתולדותיה יוצאת מבני ברק לשומרון חיים רוזנבוים | 09:26

ח"י אלול תק"ה - שמחת הבעש"ט הקדוש

ביום רביעי ח"י אלול תק"ה, הבעש"ט הקדוש נכנס לבית המדרש במצב רוח שמח ומרומם, התפלל בניגון מאוד עליז ולא אמר 'תחנון'.

בסיום התפילה הזמין הבעש"ט הקדוש את הנוכחים לסעודת מצווה, וגילה בסעודה לנוכחים את סוד השמחה שאחזה בו, ואמר שביום הרביעי בבריאת העולם הקב"ה האיר את העולם בשמש, ירח וכוכבים, ובהפטרה קוראים 'קומי אורי', והיום:

הקב"ה הוריד לעולם נשמה גדולה, שתאיר את העולם בפנימיות תורתו הקדושה.

הבעש"ט הקדוש בישר לנוכחים שהיום נולד תינוק שעתיד להאיר את העולם, ולהתפרסם בגאונותו הרבה ולהפיץ את פנימיות התורה:

הלא הוא 'בעל התניא' - רבי שנאור זלמן מלאדי.

גם נשמתו הטהורה של הבעל שם טוב הקדוש ירדה לעולם בח"י אלול תנ"ח, אבל אז, לא ידעו שיש לחגוג את לידתו בשמחה רבה, כי הוא זה שיזכה להוריד לעולם, ולגלות תורות עמוקות מני ים, ו'בעל התניא' יהיה מממשיכי דרכו.

ח"י אלול – 'לידה משולשת'

רבי מרדכי מצ'רנוביל אמר שבח"י אלול הבעש"ט הקדוש נולד 'לידה משולשת': בגופו – יום ירידת נשמתו לעולם, בח"י אלול תפ"ד - נגלה אליו מורו ורבו הקדוש, וברוחו בשנת תצ"ד – שהתחיל להנהיג את העדה.

ידוע שהבעש"ט הקדוש נהג לערוך סעודה ביום הולדתו ולומר דברי תורה, כי יום הולדת של האדם הוא יום מיוחד, שבו האדם צריך להרגיש:

"אין העולם נברא - אלא בשבילי..."

להאיר את סוד הנשמה

הבעש"ט הקדוש גילה רבדים נסתרים בתורה, שהם פנימיות וסוד נשמת האדם, תורתו מאירה את ה'חלק אלוק ממעל', הנשמה שהיא חלק טהור שיש לכל יהודי שבו מצוי אור השם יתברך:

ובכח אור הנשמה - לגרש כל חושך שמצוי בנפש האדם.

הבעש"ט הקדוש לימד שעבודת ה' לא מתבטאת רק בלימוד תורה וקיום מצוות, אלא:

בכל פעולה שעושה האדם, הוא יכול להרגיש שאור ו'חיות' אלוקית שמאירה את נשמתו.

כל פעולה שהאדם עושה, מקרבת ומקשרת אותו להשם יתברך, כי בכל אירוע ומקום שהאדם נמצא - נמצא עימו השם יתברך, ומי שמקושר לצדיק זוכה לישועה בזכותו.

הצדיק - פועל ישועות למי שמקושר אליו

הצדיק יכול להגן על מי שמקושר אליו, ולהצילו מכל צרה, ועל זה נאמר:

"צדיק מושל ביראת אלוקים" - הקב"ה גוזר גזרה - והצדיק מבטלה!

גם אחרי שהצדיק נפטר, הוא פועל ומגן על האדם, כי:

"גדולים צדיקים במיתתם – יותר מבחייהם".

אומר בזוהר הקדוש:

"לולא תפילתם של המתים על החיים, לא היה העולם מתקיים כלל".

לצדיק אין מנוחה בעולם הזה ולא בעולם הבא, כי:

הצדיק עוזר לאדם לתקן את דרכו ולהתקדם בעבודת ה', ושומר ומציל אותו מכל מיני גזרות, ע"י:

שהופך עבורו את מידת הדין למידת הרחמים.

דבקות בצדיק ע"י לימוד תורתו

אומר ה'מאור עיניים' בשמו של הבעל שם טוב הקדוש: "משמיה דרבינו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, שע"י העסק בתורת הצדיק נעשה:

'התדבקות רוחא ברוחא' - ממש כבשעת השתטחות על הציון הקדוש" (ישמח לב, בריש ביאוריו לגמ' שבת).

אדם שלומד את תורת הצדיק, הוא מכניס את החיות והמוחין שלו לתוך החיות והמוחין של הצדיק, וע"י זה הוא מחיה את המוחין של הצדיק, וזה נקרא: "התדבקות רוחא ברוחא", עד שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר (ממש), ואף זה נחשב ממש בחינת 'השתטחות' על קברי הצדיקים:

שהרי, החיות של הצדיק מצויה בתורתו!

חיות הצדיק היא תורתו שהחייתה אותו בעולם הזה, וממשיכה להחיות אותו בעולמות העליונים, ולכן, לימוד תורת הצדיק הוא כמו השתטחות על קברו, וכל אחד יכול להידבק בצדיק ע"י לימוד תורתו:

ויזכה שהצדיק יבטל עבורו את הדין, ויגזור עליו גזרות טובות.

איך יתכן שהצדיק מבטל גזרות?

אומר רבי אלימלך מליז'נסק שהקב"ה ברא את העולם ומנהיג אותו כרצונו, והקב"ה ברא את הצדיק ונותן לו כח לבטל מה שכבר גזר על האדם, ונשאלת השאלה:

איך אפשר שהצדיק יבטל גזירות שנגזרו בשמים בעולמות עליונים?

כותב ה'נועם אלימלך' דבר נפלא "בדבר ה' שמים נעשו" - ע"י שהצדיק עוסק בתורה לשמה, ומחדש בה חידושים:

נעשים שמים חדשים, והצדיק - עושה מעשה בראשית.

ממילא הצדיק יכול לבטל גזרות, כי ע"י תורתו, הוא:

בורא עולמות חדשים, ושם הוא יכול - לגזור גזרות חדשות.

בכח הצדיק לדרוש במעשה בראשית ע"י עסק תורתו, לחדש שמים חדשים:

לבטל גזירות, ולהשפיע לאדם - שפע ישועות (נועם אלימלך, פר' כי תצא).

ח"י אלול – קבל כח מעל טיבעך!

צדיקי הדורות עבדו את הקב"ה בדבקות, וביטלו את רצונם לרצון השם יתברך, וביום הולדתו של צדיק, כל מי שמקושר אליו, יכול:

לקבל את כח לנצח כל ניסיון – מעל הטבע!

וכך בהדרגה האדם מצליח לעשות שינויים קטנים לקראת השנה החדשה, ובראש השנה להמליך את הקב"ה על רצונו.

הגדירו את יום ח"י אלול כיום של 'חיות', כי יום זה מחייה את חודש אלול ומעניק לנו את היכולת להתקרב לקב"ה מתוך אהבה וקרבה, חיוך ושמחה.

היום ח"י אלול – בא לקבל כח משני המאורות הגדולים:

הבעל שם טוב הקדוש, והאדמו"ר הזקן 'בעל התניא'.

היום מחלקים מתנות – לא תיקח? לחיים!

כתיבה וחתימה טובה כלל ישראל, אמן!