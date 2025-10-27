האדמו"ר מצאנז בעל ה'שפע חיים' זצוק"ל ( מאת Yael Simon מוויקיפדיה האנגלית, CC BY-SA 3.0 )

תוכן משא הקודש מהרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי''ע על החובה להתאחד יחד נגד המשומדים שמבזים את לומדי התורה ודברי התחזקות בעניני השעה – מתורגם ללשה"ק מתוך שיעור חורש''י פרשת וישלח תשמ"ג - במעמד אלפים ורבבות מישראל בבית הכנסת הגדול בבני ברק.

דברות הקודש של הרבי מצאנז קלויזנבורג זי"ע ( ההקלטה באדיבות: מכון דברות קודש צאנז ) Your browser does not support the audio element.

כל זאת יהיה נגד אלו שרוצים לגזול את זכותיהם של יהודים מאמינים בארץ ישראל, הם חפצים להכניע אותם, להשפיל ולבזות אותם. והרי בזיון התורה הוא גרוע מכל צער. כל מגמתם היא לבזות את התורה, ואין עוד מקום בכל העולם שיבזו כל כך את התורה הקדושה ואת שומרי התורה כמו כאן בארץ, וזה ברור.

על זאת [צריך כל אחד לומר לעצמו] אני אחראי! אתה שומע איך שמבזים אותך, מבזים את האמונה שלך, את כל ה'יש שלך', את כל המהות שלך, עושים ממך ליצנות ושחוק, כמה ברואים גרועים שפלים ונבזים מהערב-רב, ואין דורש, אין מי שיתבע את עלבונם של יהודים!

מתורתנו הקדושה - כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותנו, אנו לא נמכור אות אחת, קוצו של יו"ד בעבור כל ההתחכמויות והתחבולות של רשעים הללו, שכל מה שמציעים הכל הוא רק להשמיד ולהרוג, אבל התורה היא חיים הם למוציאהם, התורה הקדושה מביאה חיים, היא יסוד הקיום של כלל ישראל, רבי סעדיה גאון כותב שאין אומנתנו אומה אלא בתורה, כל קיום של יהודים היא בתורה, ואנו לא ניתן להם להסיר אותנו מהתורה.

נאמר זאת פעם ופעמים ושלש עד שהם ישמעו ויבינו, כל רב יאמר זאת בבית הכנסת שלו, וכל מגיד-שיעור בבית מדרש שלו, עד שיבינו ויפינמו שהם לא המושלים, שלא יהיה 'במשול רשע על עם דל', אלא יראי ה' ידם על העליונה, בישיבות בבתי חינוך לבנים ובנות, בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים, ולעומת זאת אצלם הכל חרב ונחרב.

יש לעשות ככל אשר יורוך, לציית מה שחכמי התורה אומרים, לציית למה שגדולי ישראל אומריםן, לציית למה שהצדיקים אומרים.

צריך לפשפש במעשים לנהוג כבוד [בתורה], אני מבקש שוב ושוב ושוב, שאת הבנים שלנו יחנכו שידעו מה זאת כבוד התורה, לכבד ראשי ישיבות, לכבד גדולי ישראל, לכבד לכבד צדיקי הדור, ורק בזכות זו אפשר לחיות.