המחיר האמיתי שאנחנו משלמים על כעסים ישנים | כך תשתחררו

מישהו פגע, העליב, או בגד באמון שלך - ולא התנצל. הצדק אתך במאה אחוז, והכעס העמוק עליו לא הולך לשום מקום.

אז אנחנו שומרים על הכבוד העצמי, מחזיקים את הכעס, ולפעמים מנתקים קשרים למשך שנים. השכל מבין שכדאי להמשיך הלאה ולא לנטור, אבל משהו לא מאפשר לשחרר.

בשיעור לפרשת וארא, המרצה הרב יואב אקריש צולל לעומק הנפש כדי להבין את הסיבה האמיתית שאנו לא מצליחים לסלוח. דרך הבנת הגישות המרתקות של משה (אמת) ואהרן (שלום) ובאמצעות סודה של מכת צפרדע - נגלה יחד את הסוד שמשנה הכל: איך אפשר גם לשמור על הערכים, וגם להשתחרר מהכעס שהורס את החיים.

בשיעור תגלו:

▸ למה שמירה על "צדק" דווקא פוגעת בנו יותר מכולם

▸ המחיר האמיתי שאנחנו משלמים על כעסים ישנים

▸ הטעות של המצרים במכת צפרדע - שאנחנו חוזרים עליה

▸ הסיפור על 42,000 הרוגים בגלל שני אנשים ששמרו על הכבוד

▸ המשפט האחד שהציל את עם ישראל ממלחמת אחים

▸ כלים מעשיים להשתחרר מפגיעות ולהמשיך הלאה - בלי לוותר על עצמך.

הצטרפו אלינו למסע של שחרור מכעסים, ריפוי מערכות יחסים, ויציאה ממצרים האישית לחירות אמיתית.