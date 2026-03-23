כיכר השבת
החסידים התבקשו לדווח

מלחמת קודש בסאטמר; בפקודת האדמו"ר, בחור שייראה בחדר מחשבים - יסולק לצמיתות!  

לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)

4תגובות
חסידות סאטמר (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

סערה בעולם התורה החסידי בארצות הברית: הנהלת הישיבות הקדושות ד'סאטמר (מהרי"י) בקווינס, מהמוסדות המפוארים והשמורים ביותר של החסידות, יוצאת במערכה חזיתית וחסרת פשרות נגד תופעת ה"קיאסקים" – חדרי המחשבים הציבוריים.

במכתבים פנימיים שהגיעו לידי 'כיכר השבת' ונתלו בהיכלי הישיבות, מובהר לבחורים כי מדובר בקו אדום שחצייתו משמעותה אחת: סילוק מידי מהישיבה.

האדמו"ר מסאטמר (צילום: יוסי גאלדבערגער)

במכתב הראשון, עליו חתום המנהל הרוחני הרה"ג ר' משה יודא פרידמאן, מוסברת ההפרדה הברורה שבין עולם המבוגרים לעולם הישיבה. בעוד שאצל אנשים עובדים לעיתים המחשב הוא כלי לצורכי פרנסה, הרי שעבור בחור ישיבה מדובר ב"סכנה אדירה".

"איזו שייכות יש לבחור למקום כזה?", תוהה הנהלת הישיבה בכרוז. "מי שאין לו ברירה וצריך פרנסה, זה עניין אחד, אבל בחור? עבורו זו סכנה מבהילה!". ההנהלה מבהירה כי אין שום תירוץ שיצדיק כניסה לחדר מחשבים, וכי "בחור שנכנס לשם, אינו יכול להיחשב יותר כתלמיד הישיבה".

המכתב השני, חריף עוד יותר בסגנונו, נכתב בעקבות שיחה שנשא המשגיח הרה"ג ר' יעקב מאיר וייזנפלד. תחת הכותרת המזעזעת "מטמא טהורים!", מתואר הנזק הרוחני הבלתי הפיך שנגרם לבחורים הנחשפים למחשבים.

"נשמות יהודיות טהורות וזכות הופכות להיות טמאות ומטונפות!", זועק הכרוז. המשגיח מתאר כיצד בעבר המושג "קיאסק" כלל לא היה בלקסיקון של בחור חסידי, ומי שנאלץ להיכנס למקומות כאלו עשה זאת בבושה גדולה. "היום היצר הרע מנסה להפוך את זה להרגל, וזה מתחיל ב'רק לרגע' ומסתיים בנפילה לתהום".

בצעד יוצא דופן, הנהלת הישיבה פונה ישירות לציבור האברכים ובעלי הבתים בקווינס ובניו יורק, ומבקשת מהם לתור אחר בחורים אשר נכנסים לחדרי מחשבים, ולפנות לצוותות הרחוני, בסוף המכתבים מופיעים מספרי טלפון ישירים של הנהלת הישיבה הגדולה והישיבה הקטנה.

"אם ראיתם בחור של סאטמר נכנס או יוצא מחדר מחשבים (קיאסק) – אל תעמדו מנגד! התקשרו מיד ודווחו למנהלים", נכתב בפנייה לציבור. הנהלת הישיבה מדגישה כי הדיווח אינו "לשון הרע", אלא הצלת נפשות ממש: "זה הפיקדון היקר של כולנו, ועלינו לשמור עליו מפני הסכנות הנוראות של הרחוב".

בחסידות מציינים כי התקנות מגיעות בהוראה ישירה ובגיבוי מלא של האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י), הרואה בשמירה על טהרת הבחורים ובניתוקם מכל קשר למחשבים וטכנולוגיה את סלע הקיום של המוסדות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
חח מה זה עולם של הלשנות כולם ילשינו ימין ושמאל
kgb
2
לא מכבד ולא מתאים במיוחד בזמנים כאלה מה זה עושים מעקב על הבחורים כל אחד אחראי על עצמו יאוימים עושים גרוע יותר
אהבת חינם
1
אם זו היהדות שלהם, כפיה, סגירות קיצונית, וודאי הלשנות ומניעת בחירה, אז הם בבעיה חמורה מאד וספק רפורמים, היהדות מכריחה את חופש הבחירה, את העצמאות האישית של כל אדם, ואת החיים בתוך העולם הזה ולא לצידו..
יקותיאל
לא הבנתי. אם זה לצורך פרנסה מותר לטמא טהוירים????? מה? כסף מעל החוק? כנראה לא כזה מטמא טהוירים ולא כזה מטהר טמאים......ני ני ני
אלי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר