היערכות חסרת תקדים נרשמת בימים אלו בעיירה קרעסטיר שבהונגריה, לקראת יומא דהילולא של הרה"ק רבי ישעיה שטיינער מקרעסטיר זי"ע, שיחול ביום ג' באייר. למרות מערכת הבחירות הסוערת במדינה, שהשתלטה על השיח והעשייה המקומית - פנו נציגי השלטונות המקומיים בפנייה דחופה לנציגי משפחת רובין מ"רבי ישעי'לעס הויז", נכדי הצדיק זי"ע, וביקשו לקיים סדרת דיונים בהולה על ההיערכות לאירוע.

הפנייה מגיעה על רקע שינוי דרמטי במפת ההגעה להילולא: הפסקת האש בין ארה"ב וישראל לבין איראן, שהובילה לפתיחה מחודשת ומדורגת של נתב"ג, יוצרת צפי להגעתם של עשרות אלפי מתפללים נוספים מישראל, מעבר לאלפים שתכננו להגיע בדרכים חלופיות בשבועות האחרונים.

ל'כיכר השבת' נודע כי בשלב ראשון התקיימה פגישה עם נציגי המשטרה המקומית, שביקשו לקבל תמונת מצב עדכנית ולבצע הערכת מצב מחודשת. הדגש הושם על התאמת מערכי האבטחה והסדר הציבורי, לאור ההערכה כי היקף המשתתפים יהיה גבוה משמעותית מהצפוי עד כה.

בהמשך נערכו פגישות נוספות עם הדרגים השונים ברשויות המקומיות באזור, במטרה לבנות מתווה פעולה חדש וכולל ליום ההילולא. בין הנושאים שעלו: דרכי גישה לעיירה, מתחמים נוספים לקליטת ההמונים ופריסת אוהלים, הרחבת מערך התחבורה והשאטלים, וכן תגבור מערכי האבטחה והפיקוח.

בקרב המארגנים מציינים כי השילוב בין פתיחת השמיים לבין ההכרעה הברורה על זהות הגוף המנהל, מאפשר בניית מערך מסודר ומאורגן יותר מאשר בשנים קודמות. עוד הם מציינים כי ההיערכות נמשכת בימים אלו בקצב מואץ, מתוך הבנה כי השנה צפויה אחת ההילולות הגדולות שנראו בקרעסטיר בשנים האחרונות.