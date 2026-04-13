חג הפסח בחצר הקודש בוסטון במרכז החסידות בביתר, בליל אור לארבעה עשר בניסן בשעת דמדומי חמה הגיע האדמו"ר אל מעיין "מטע" הסמוך לעיר התורה ביתר עילית. לקול שירת "ושאבתם מים בששון", שאב הרבי את המים לקראת אפיית המצות. לאחר מכן שאבו נכבדי הקהל, והאדמו"ר לגם מן המים לסגולה כמנהג המסורת. המעמד נחתם בריקוד נלהב בניגוני החג ובהכרזה המשולשת "לשנה הבאה בירושלים".

למחרת, בצהרי ערב החג, הגיע האדמו"ר למאפיית המצות, שם עסק הרבי במלאכת האפייה, כשהוא מלווה את המצווה בשירת ה"הלל" ברוב עם, וסיים בהפרשת חלה מן המצות המהודרות.

ביום ראשון של חול המועד, יצא האדמו"ר לקיים את מצוות ברכת האילנות בגינת משפחת מאנטשארטש. לאחר בחינת האילנות המלבלבים, נשא הרבי דברים בגודל מעלת הברכה ואיחל לקהל כי כשם שזוכים לפירות טובים באילן, כך נזכה כולנו לצאצאים טובים העוסקים בתורה. המעמד הסתיים בריקוד "ישמחו השמים" ו"קרב פזורנו".

רגע של התעלות נרשם ביום שלישי של המועד, כאשר עלה האדמו"ר בראש קהל חסידיו למצפה הר הצופים, הצופה אל עבר מקום המקדש. במקום נאמרו ט"ו פרקי שיר המעלות, כשבפרק "ממעמקים" ניגש האדמו"ר ואמר את הפסוקים פסוק אחר פסוק בנוסח המרטיט של הימים הנוראים. החסידים שוררו יחדיו ניגוני כמיהה וציפייה לבניין הבית, וסיימו בריקוד סוער של שמחת יום טוב.

במהלך המועד ערך האדמו"ר ביקורי חג אצל דודו האדמו"ר מהר נוף, אצל הגה"צ רבי משה חיים געלדצהיילר, ואצל מרא דאתרא דביתר עילית, הגאון רבי חיים ווייס. בביקורים נסובו השיחות על מנהגי הבית והקפדות החג המסורתיות.

שיאו של החג היה בליל שביעי של פסח. בהיכל המלא מקצה לקצה ערך הרבי את שולחנו הטהור. לאחר שירת ניגוני הדבקות המקובלים, פתח הרבי בדברות קדשו על כוחו של יום זה לפעול ישועות מעל לדרך הטבע.

בחצות הלילה נערך מעמד "שירת הים" ברוב עם. האדמו"ר אמר את השירה פסוק אחר פסוק בשמחה עצומה, כאשר הקהל משיב אחריו בשאגה. בסיום השירה פצחו בריקודים סוחפים "המעביר בניו" ו"עזרת אבותינו" (בלחן לעלוב).

עם צאת החג, לאחר ספירת העומר וההכרזה המסורתית על המחירים הזולים בשוק בעיר לימות הקיץ, ערך האדמו"ר הבדלה וחילק לחסידים "מצה - ביזת הים" לשמירה ולברכה.