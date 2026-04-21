כיכר השבת
סגירת מעגל

סחף של תרומות בקרעסטיר; הנגידים הגיעו לסיור בבית המדרש העתיק ופתחו את הכיס

בעיצומה של ההילולא ה-101 להרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, המיליארדר האמריקאי יואלי לנדאו, שסבו שימש כמשב"ק של הצדיק, התרגש במבנה המשוחזר והודיע על תרומת עתק • אליו הצטרפו הנגידים גולדברגר וגפנר שרכשו זכויות במבנה ההיסטורי שקם מהחורבות • צפו בתיעוד מהביקור והסיור עם הנכדים (חסידים)

הנגידים בקרעסטיר
הנגידים בקרעסטיר
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)

בעיצומו של יום ההילולא ה-101 של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, הגיעו מספק נגידים ואילי הון לסיור בבית המדרש החדש, בליווי נכדי הצדיק מ"רבי ישעי'לעס הויז".

ל'כיכר השבת' נודע כי בין משתתפי הסיור היה גם המיליארדר האמריקאי , שביקר לראשונה במבנה המשוחזר המדויק לבית מדרשו של הצדיק, זמן קצר לאחר שנחת בקרעסטיר עם מסוק פרטי.

לנדאו התרגש עד מאוד כאשר עמד במקום שבו התפלל סבו, הרה"ח ר' מרדכי לייב דייטש ז"ל, ששימש כמשב"ק של הרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע - והודיע לנכדי הצדיק, הרה"ג ר' מנחם מנדל רובין והרה"ג ר' דוד גרוס, כי הוא מקבל על עצמו את מימון הקמת "החדר השני" ועזרת נשים בבית המדרש, לעילוי נשמת סבו.

עוד נודע ל'כיכר השבת', כי בסיור השתתפו גם אילי ההון האמריקאיים, הנגידים אברהם יהודה גולדברגר ודוד גפנר, אשר הודיעו אף הם לנציגי משפחת רובין, בהשראת התרומה של לנדאו, על הצטרפותם לפרויקט ורכישת זכויות בבית הכנסת החדש.

התרומות מגיעות על רקע פתיחתו המחודשת של בית המדרש ההיסטורי, לראשונה לאחר עשרות שנות חורבן והזנחה. בשבת האחרונה נהרו המונים אל המקום, והתפללו באותן ארבע אמות שבהן עמד ופעל הצדיק, לאחר שעבודות הבנייה הופסקו באופן זמני כדי לאפשר את פתיחת המקום לציבור.

בית המדרש, שנבנה מחדש בשחזור מדויק של המבנה המקורי, מוקם ביוזמת נכדי הצדיק, האחים הרה"ג ר' מנחם מנדל רובין והרה"ג ר' ישכר בעריש רובין, העומדים בראש ארגון "רבי ישעי'לעס הויז", אשר פעלו במשך שנים להשבת השטח לידיים יהודיות ולשחזורו לפרטיו.

המקום, שהוקם לראשונה עוד בימי חייו של הצדיק לאחר שנשרף בשנת תרע"ט ונבנה מחדש בפיקוחו, ננטש לאחר השואה והוסב לשימושים זרים, עד שהושב לאחר הליך מורכב. מאז החל פרויקט שיקום מקיף, שכלל איתור יסודות המבנה המקורי ושחזורו המדויק.

בימים הקרובים יחזרו הפועלים למקום וישלימו את העבודות במקום, לקראת פתיחתו המלאה הצפויה בתקופת הימים הנוראים הבעל"ט.

הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
הנגידים בקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי, ישי ירושלמי)
רבי ישעיה קרעסטיריואלי לנדאו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר