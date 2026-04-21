בעיצומו של יום ההילולא ה-101 של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, הגיעו מספק נגידים ואילי הון לסיור בבית המדרש החדש, בליווי נכדי הצדיק מ"רבי ישעי'לעס הויז".

ל'כיכר השבת' נודע כי בין משתתפי הסיור היה גם המיליארדר האמריקאי יואלי לנדאו, שביקר לראשונה במבנה המשוחזר המדויק לבית מדרשו של הצדיק, זמן קצר לאחר שנחת בקרעסטיר עם מסוק פרטי.

לנדאו התרגש עד מאוד כאשר עמד במקום שבו התפלל סבו, הרה"ח ר' מרדכי לייב דייטש ז"ל, ששימש כמשב"ק של הרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע - והודיע לנכדי הצדיק, הרה"ג ר' מנחם מנדל רובין והרה"ג ר' דוד גרוס, כי הוא מקבל על עצמו את מימון הקמת "החדר השני" ועזרת נשים בבית המדרש, לעילוי נשמת סבו.

עוד נודע ל'כיכר השבת', כי בסיור השתתפו גם אילי ההון האמריקאיים, הנגידים אברהם יהודה גולדברגר ודוד גפנר, אשר הודיעו אף הם לנציגי משפחת רובין, בהשראת התרומה של לנדאו, על הצטרפותם לפרויקט ורכישת זכויות בבית הכנסת החדש.

התרומות מגיעות על רקע פתיחתו המחודשת של בית המדרש ההיסטורי, לראשונה לאחר עשרות שנות חורבן והזנחה. בשבת האחרונה נהרו המונים אל המקום, והתפללו באותן ארבע אמות שבהן עמד ופעל הצדיק, לאחר שעבודות הבנייה הופסקו באופן זמני כדי לאפשר את פתיחת המקום לציבור.

בית המדרש, שנבנה מחדש בשחזור מדויק של המבנה המקורי, מוקם ביוזמת נכדי הצדיק, האחים הרה"ג ר' מנחם מנדל רובין והרה"ג ר' ישכר בעריש רובין, העומדים בראש ארגון "רבי ישעי'לעס הויז", אשר פעלו במשך שנים להשבת השטח לידיים יהודיות ולשחזורו לפרטיו.

המקום, שהוקם לראשונה עוד בימי חייו של הצדיק לאחר שנשרף בשנת תרע"ט ונבנה מחדש בפיקוחו, ננטש לאחר השואה והוסב לשימושים זרים, עד שהושב לאחר הליך מורכב. מאז החל פרויקט שיקום מקיף, שכלל איתור יסודות המבנה המקורי ושחזורו המדויק.

בימים הקרובים יחזרו הפועלים למקום וישלימו את העבודות במקום, לקראת פתיחתו המלאה הצפויה בתקופת הימים הנוראים הבעל"ט.