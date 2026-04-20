כיכר השבת
לא אושפז בבית חולים

האדמו"ר מבעלזא מטופל במעונו | שיפור ניכר במצבו לאחר גל תפילות נרחב

לאחר ימים של חולשה רבה של האדמו"ר מבעלזא, בקו הפנימי בחסידות מעדכנים בשם בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח על הטבה במצבו • גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך תפילת 'מי שברך' לרפואתו, מחותנו גאב"ד מאקווא העתיר בציון רבי מאיר בעל הנס, ואלפים קרעו שערי שמיים בקרעסטיר • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)

1תגובות

    כפי שדיווחנו אמש, דאגה רבה אופפת את עולם החסידות בימים האחרונים, עם פרסום הידיעות על חולשה משמעותית שתקפה את האדמו"ר מבעלזא. למרות מצבו הרפואי המורכב, האדמו"ר שוהה בביתו שבקריית בעלזא בירושלים ותחת השגחה רפואית צמודה, כשבשלב זה הוחלט שלא לפנותו לבית החולים.

האדמו"ר מבעלזא בשמחת הברית לנינו ביום שישי שבוע שעבר (צילום: א.מ.ש.)

      חסידים ומקורבים העוקבים בדאגה אחר המתרחש בבית האדמו"ר מספרים על מסירות נפש של ממש. אמש, למרות החולשה הרבה, ירד האדמו"ר לפני התיבה בספירת העומר במעונו כמנהגו בקודש, ולא בהיכל הגדול כמנהגו כל השנים בימי הספירה.

      במקביל, גל תפילות נרחב נרשם בריכוזי החסידות ובמקומות הקדושים, גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך הבוקר (שני) תפילת 'מי שברך' בעת קריאת התורה במעונו של אביו הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בנוסף לאמירת התהילים שאומר, הורה לכלל החסידים לומר.

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: ארכיון א.מ.ש.)

מחותנו של האדמו"ר, גאב"ד מאקווא הגיע אמש לציון התנא רבי מאיר בעל הנס, שם העתיר בתפילה. כמו כן בחצרות האדמו"רים הורו לחסידים להוסיף פרקי תהילים בסוף התפילות, ומודעות נתלו בבתי המדרש הקוראות לעורר רחמי שמיים.

גאב"ד מאקאווא בתפילה בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה (צילום: באדיבות המצלם)

בצהרי היום הושמעה הודעה מעודדת בקו המידע הרשמי של החסידות. בשמו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נמסר כי בזכות תפילותיהם של המוני בית ישראל, חל שיפור מסוים במצבו הבריאותי של האדמו"ר.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בתפילה (צילום: ארכיון - באדיבות המצלם)

    עם זאת, מקורביו מדגישים כי המצב עדיין מצריך רחמי שמיים מרובים. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה ובתחנונים עבור האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

האדמו"ר מבעלזאתפילות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
גם בקו הפנימי של מוסדות ויזניץ מרכז הודיעו בשם כ"ק האדמו"ר שכלל החסידים יתפללו לרפואת גיסו האדמו"ר מבעלזא שליט"א לרפו"ש עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו!!!
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר