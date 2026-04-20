כפי שדיווחנו אמש, דאגה רבה אופפת את עולם החסידות בימים האחרונים, עם פרסום הידיעות על חולשה משמעותית שתקפה את האדמו"ר מבעלזא. למרות מצבו הרפואי המורכב, האדמו"ר שוהה בביתו שבקריית בעלזא בירושלים ותחת השגחה רפואית צמודה, כשבשלב זה הוחלט שלא לפנותו לבית החולים.
חסידים ומקורבים העוקבים בדאגה אחר המתרחש בבית האדמו"ר מספרים על מסירות נפש של ממש. אמש, למרות החולשה הרבה, ירד האדמו"ר לפני התיבה בספירת העומר במעונו כמנהגו בקודש, ולא בהיכל הגדול כמנהגו כל השנים בימי הספירה.
במקביל, גל תפילות נרחב נרשם בריכוזי החסידות ובמקומות הקדושים, גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך הבוקר (שני) תפילת 'מי שברך' בעת קריאת התורה במעונו של אביו הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בנוסף לאמירת התהילים שאומר, הורה לכלל החסידים לומר.
מחותנו של האדמו"ר, גאב"ד מאקווא הגיע אמש לציון התנא רבי מאיר בעל הנס, שם העתיר בתפילה. כמו כן בחצרות האדמו"רים הורו לחסידים להוסיף פרקי תהילים בסוף התפילות, ומודעות נתלו בבתי המדרש הקוראות לעורר רחמי שמיים.
בצהרי היום הושמעה הודעה מעודדת בקו המידע הרשמי של החסידות. בשמו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נמסר כי בזכות תפילותיהם של המוני בית ישראל, חל שיפור מסוים במצבו הבריאותי של האדמו"ר.
עם זאת, מקורביו מדגישים כי המצב עדיין מצריך רחמי שמיים מרובים. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה ובתחנונים עבור האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
