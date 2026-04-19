כיכר השבת
שרוי בחולשה עצומה

קרעו שערי שמים | העתירו בתפילות לרפואתו של האדמו"ר מבעלזא

דאגה בקרב רבבות חסידי בעלזא נוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר. בשעה האחרונה הודיע גבאי בית המדרש הגדול כי הרבי לא יופיע לתפילת ערבית וספירת העומר • בנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח קרא לכלל החסידים לעורר רחמי שמיים • בשבת האחרונה התפלל הרבי במניין בביתו • השם לתפילה: רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)

האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)

דאגה רבה בעולם החסידות בכלל ובחצר הקודש בעלזא בפרט: הערב (ראשון) פורסמה קריאה דחופה לציבור לעורר רחמי שמיים מרובים למען חיזוק בריאותו של האדמו"ר מבעלזא, לאחר שבמצבו חלה חולשה גדולה בימים האחרונים.

במהלך הערב פורסמה הודעה מיוחדת בקו 'קול בעלזא' על ידי גבאי בית המדרש הגדול, אהרן קלמן פריד. בהודעה, שנמסרה בשמו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נאמר כי האדמו"ר לא יופיע הערב לתפילת ערבית ולספירת העומר בהיכל הגדול בקריית בעלזא בירושלים.

בנו של האדמו"ר פנה בבקשה אישית ונרגשת לכלל חסידי בעלזא בארץ ובעולם: "היות ואבי האדמו"ר שרוי בחולשה גדולה, אנו מבקשים מכל אחד לומר כמה מזמורי תהילים, לתת צדקה ולעורר רחמי שמיים, שהרבי שליט"א יוביל אותנו לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו בבריאות שלמה".

החשש לשלומו של הרבי החל כבר לקראת שבת האחרונה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ביטל ברגע האחרון את הגעתו לשבת המתוכננת בקהילה בנוף הגליל, שם המתינו לו מאות משפחות, וזאת כדי לשהות לצד אביו האדמו"ר.

במהלך השבת עצמה, לא יצא האדמו"ר לתפילות ולעריכת הטישים בהיכל הגדול כמקובל, והתפלל את תפילות השבת במניין מצומצם בביתו. עם זאת, ביום שישי עוד יצא הרבי להשתתף בשמחת הברית לנינו, שם שימש כסנדק ושהה במהלך כל סעודת המצווה.

החסידים מכל רחבי העולם החלו להתארגן הערב לאמירת תהילים משותפת בבתי המדרש של החסידות.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח יופיע לתפילת ערבית בשעה 22:00 בהיכל ביהמ"ד הגדול, ולאחר מכן יאמרו ספר רביעי יחדיו לרפואת האדמו"ר.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

3
העם ישראל זקוק לו
הקב"ה יעוזור
2
רפואה שלימה בריאות איתנה אמן
אסתר
1
רפואה שלמה ציבור גדול נזקק לו
חיים

