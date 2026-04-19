שבת מרוממת עברה על ההמונים שכבר נחתו בעיירה קרעסטיר שבהונגריה לקראת יום ההילולא של הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר זי"ע, כאשר גולת הכותרת היא פתיחתו המחודשת של בית המדרש ההיסטורי - המקום שבו התפלל ופעל הצדיק, לאחר עשרות שנות חורבן, הזנחה ופירוק.

ההמונים גדשו את בית המדרש וקיימו את תפילות וסדרי השבת, בראשות אב"ד קרעסטיר הגה"צ רבי ישעי' רובין, נכדו של בעל ההילולא. העבודות בבית המדרש - שבנייתו עתידה להסתיים בעוד מספר חודשים, לקראת הימים הנוראים – הופסקו למשך שבוע כדי לאפשר להמונים להיכנס ולראות את התעתיק המדויק למקום התפילה של הצדיק.

המקום הוכשר, עבר התאמות והוסב מאתר בנייה שוקק למקום תפילה זמני, לשבת האחרונה ולימי ההילולא, על ידי צוות הלוגיסטיקה של "רבי ישעי'לעס הויז" וצוותי ההפקה של חברת 'טיפ הפקות' בניהולו של מפיק ההילולא מוטי רבינוביץ.

ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר בפרויקט רחב היקף שנוהל בשנים האחרונות על ידי נכדי הצדיק, האחים הרב מנחם מענדל רובין והרב ישכר בעריש רובין, העומדים בראש ארגון "רבי ישעי'לעס הויז", אשר פעלו להשבת השטח לידיים יהודיות ולשחזור מדויק של המבנה המקורי .

בית המדרש הראשון הוקם עוד בימי חייו של רבי ישעי'לה, לאחר שנשרף בשנת תרע"ט ונבנה מחדש בפיקוחו האישי. לאחר הסתלקותו המשיך המקום לשמש מרכז רוחני, אך עם השנים, ובעיקר לאחר השואה, הוא ננטש, הוסב למחסן תעשייתי ובהמשך נהרס כמעט כליל.

במשך עשרות שנים עמד המקום בשיממונו, עבר בין ידיים זרות ואף שימש לצרכים שאינם הולמים את קדושתו, עד שבני משפחת רובין הצליחו, בסייעתא דשמיא מרובה, להשיבו לרשותם לאחר הליך מורכב של משא ומתן מול יורשים מקומיים.

עם השלמת הרכישה בשנת תש"פ החלה מלאכת שחזור מקיפה, שכללה חפירות לאיתור יסודות המבנה המקורי, גיוס מומחים והסתמכות על עדויות מדויקות כדי לשחזר את בית המדרש כפי שהיה, עד לפרטים הקטנים של המבנה, החלונות, הספסלים וסידור המקומות.

בית הכנסת נפתח לאחר שעצרו את העבודות לקראת ההילולא, כדי לאפשר לרבבות המתפללים להיכנס, לראשונה, אל תוך בית המדרש עצמו ולהתפלל באותן ארבע אמות שבהן התפלל הצדיק. לצד זאת, נכדי הצדיק החליטו גם לאפשר גישה למרתף ההיסטורי שבו נחשפו היסודות המקוריים של המבנה.