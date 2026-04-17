יש לך יעדים וחלומות, וחזון שאתה רוצה להגשים? חשוב שתקרא!

ליארצייט של 'פרי הארץ' רבי מנחם מנדל מוויטבסק – א' אייר

האם מותר לשמוח במצבי הרוחני?

יש לך יעדים וחלומות, וחזון שאתה רוצה להגשים, אתה שואף רחוק:

וכל הישג משמח אותך, ומקפיץ אותך ליעד הבא!

להיות 'השמח בחלקו' – לא עוצר אותך רק ממריץ אותך, ודווקא:

השמחה, ההכרה וההודיה על כל הישג קטן מאפשרים לך להמשיך בהתלהבות ובמרץ.

הכוחות הפנימים שלך, פורצים לנצח כל אתגר...

השמחה – מונעת סבל ויסורין

"אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו" – כל חייך אתה רודף אחרי יעדים חדשים, והאמונה התקווה והשמחה מנצחים את הקשיים והמחיצות, ועם תפילה וסיעתא דשמיא אתה ממשיך בשמחה לממש את חלומות חייך.

האם אני צריך לשמוח בדרגתי הרוחנית?

השאלה לא נשמעת כל כך 'טוב'...

אבל, רבי מנחם מנדל מוויטפסק עונה במכתב כב' מיוחדת ומדהימה:

חשוב וצריך לשמוח, בדרגה הרוחנית שהגעת אליה היום!

זה לא סותר את התורה? ממש לא! מפתיע? תקרא!

הרגילו אותך לחשוב, שאם נשמח בדרגה הרוחנית העכשווית, ירד לך החשק להתקדם ולשאוף לדרגה הבאה, אבל:

השמחה בהישג העכשווי - מעודדת ויוצרת רצון להתקדם לדרגה הבאה.

אתה חייב להרגיש תענוג!

תכלית בריאת האדם להרגיש תענוג "אז תתענג על ה'" – הקב"ה טבע בנפש האדם את הצורך להרגיש עונג ותענוג, כי תכלית בריאת האדם להתענג על ה', ולכן:

האדם מחפש תענוג גופני, כדי למלא חסרונו - ולהרגיש עונג תענוג!

אתה נהנה ממאכל טעים, ממשכורת טובה ומכונית שווה, הגוף מרגיש מסופק ושמח, ושואף להגיע לתענוג הבא...

הנשמה - רוצה להרגיש סיפוק ועונג

הגוף יודע להרגיש תענוג גשמי, אבל, הוא גם 'יודע':

להרגיש תענוג רוחני, בצורה - חושית ומוחשית.

לנשמה יש 'שפה' אחרת, התענוג שלה הוא:

להתבטל לרצון ה', להתאחד ולהתכלל בו.

יש לך גם הנאה מחלקים רוחניים שהשגת, ממצוה שעשית, מתפילה טובה או לימוד טוב, כי בטבע בריאתך יש לך תענוג גם מחלקים רוחניים, כי:

התענוג של האדם, מגיע - מהנשמה.

כל מצוה מורידה – שפע אור רוחני

מכל מצוה שאתה עושה מורידה לך אור רוחני:

אם אתה מעריך את המצוה ושמח בה, אתה:

יוצר 'כלי' גדול - שמכיל את השפע הרוחני שנוצר מהמצוה.

כל מצוה שאתה עושה משפיעה עליך, ומותירה בך 'רושם' שיוצר בך 'כלי' ורצון להשיג עוד הישג רוחני, עוד הרגשת 'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.

תהנה ותתענג - מכל מצוה

רבי מנחם מנדל מוויטבסק כותב בספרו 'פרי הארץ':

"כי הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו, גם בעסק התורה והעבודה, אם מעט ואם הרבה, ויהנה ממנו".

'פרי הארץ' מבאר - שהאדם צריך להנות ולשמוח מכל 'חלק' רוחני שזוכה בקיום מצות או לימוד תורה.

וממשיך: "מה שאין כן, אם אינו נהנה ושמח, והנפש רוצה ליהנות מתאוה, ומכל מחשבות זרות, והוא מפני - שאינו שמח בעבודתו".

סוד נפלא – הנפש חייבת תענוג

הנפש מגיעה מעולם התענוג, ולכן, מטבעה היא זקוקה לקבל הנאה ותענוג למלא תאוותה, ואם היא לא תקבל שמחה והנאה מדבר רוחני, היא תחפש הנאה וסיפוק:

מדברים גשמיים, שיכולים לגרור גם לתענוגות אסורים.

תחגוג הישגים, בלי קשר - לשאיפות!

ממשיך 'פרי הארץ': "ודאי מהראוי לומר מתי אגיע למעשה אבותי".

כך לימדו אותנו... אבל, ממשיך 'פרי הארץ' ואומר:

"ואפילו הכי יהיה שמח מאוד - בעסק עבודתו של עכשיו! ובשמחה של מצוה זו - יזכה לגדולה ממנה".

אם תשמח במצוה שקיימת עכשיו, ובדרגה הרוחנית שהיום השגת:

תזכה להגיע לחלקים רוחניים – יותר גדולים.

ואם עדיין תאמר: "ואם יאמרו הי תורה, והי מצוה שאין לו ממנו כלום, זה אינו!" עונה 'פרי הארץ' תשובת מחץ:

"והלא פושעי ישראל - מלאים מצוות כרימון"!

פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ואתה, לא באמת פושע... נכון?

ומוסיף 'פרי הארץ':

"אבל, אינו שמח ונהנה ממנו, מה שאין כן כשישמח במעשיו, יהי כבוד ה' לעולם".

רק מי ששמח בחלק הרוחני שהשיג, יצליח להתקדם בעבודת ה'.

"חבלים נפלו לי בנעימים, אך נחלת שפרה עלי" (תהילים טז', ו') מבאר 'יסוד צדיק':

החלקים שזכיתי בם - בנעימות הרוחנית, גם בעיני הם - יפים וטובים!

הודיה על החלק הרוחני העכשוי, מביאה עוד - נעימות, עונג ותענוג אמיתי!

ואולי השמחה תביא - לגאווה?

ואם אשמח, אולי השמחה תרחיק אותי מה' יתברך, ועלי נאמר:

"תועבת ה' כל גבה לב"? ממש ממש לא!

על שמחה בחלקך הרוחני, נאמר:

"ויגבה ליבו בדרכי ה'" – זאת גאווה מותרת!

לכל אחד חייב להיות שמץ גאווה על חלקו הרוחני שהגיע אליו.

החיים הם עליות וירידות 'רצוא' ו'שוב', ואתה מתמודד עם קשיים וניסיונות, רק:

'תדלוק' יומי – בשמחה והודיה, מביא תענוג רוחני שנותן כח ומחזק להתקדם לדרגה הבאה.

השמחה והסיפוק - סוד גדלות המוחין

סיפוק ושמחה מלימוד התורה וקיום המצוות, מביא:

לישוב הדעת וגדלות מוחין.

פתאום מתגלים לך כוחות פנימיים שלא חשבת שמצויים בך, אתה חושב חיובי וטוב על עצמך, ויורד לך החשק והרצון לחטוא, כי:

הטוב שבך, המהות האמיתית הפנימית שבך מתעוררת לתחיה!

אתה רוצה להמשיך הלאה - ליעד הבא, ולפעול עוד ועוד...

הלב מתחזק ומתמלא תקווה, והטוב שבך מתעורר, ואתה רוצה לעשות עוד ועוד טוב, ועוד יותר טוב...

רק אתה - יכול להוזיז עולמות!

עוברת בראשך מחשבה, כמה כבר שווה מצוה קטנה שלי... אבל, אתה לא יודע שאפילו:

מצוה הכי קטנה - מוזיזה את העולמות העליונים!

ועוד סוד גדול ועצום:

רק אתה יכול - במצוות שלך! להוזיז את - העולמות העליונים!

למלאכים, שרפים וחיות הקודש, אין יצר הרע... הם עושים בשמחה רצון קונם, אבל, לא מוזיזים עולמות...

ויותר מזה: "כל העולם כולו נברא, רק בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל".

כל הבריאה נבראה, רק כדי שהקב"ה:

יתפאר בכל מצוה ומעשה של - כל אחד ואחד מישראל. אתה שומע?

רק אתה יכול לגרום תענוג לקב"ה!

בכל יום תחזור לשנן: "בשבילי נברא העולם".

אחרי שתרגיש תענוג רוחני, כל חיסרון גשמי - יאבד מחשיבותו.

כל תענוג רוחני קטן, עולה על כל תענוג גשמי שיש בעולם, כי:

תענוג רוחני - בלתי מוגבל, ויש לו כוח ועוצמה של - פצצת אטום 'רוחנית'!

"טעמו וראו כי טוב ה'" – אחרי שתיטעם... תרגיש שאת המנגינה הזאת:

שאי אפשר להפסיק...

בהצלחה!

לע"נ רבי מנחם מנדל מוויטבסק בן רבי משה זכותו תגן על ככל ישראל, ונזכה לכל הישועות בגשמיות וברוחניות, וביאת משיח וגאולה ברחמים, אמן!