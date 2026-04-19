כיכר השבת
דיווח ראשוני

אחרי 10 ימים של חיפושים בלתי פוסקים: גופה נראתה צפה בים התיכון - מול החוף בהרצליה

מול חופי הרצליה בים התיכון, במרחק בלתי מבוטל מנתניה, זיהה בשעת צהרים אזרח גופת אדם צפה | כוחות חירום רבים הגיעו לזירה ומשו אותה מהמים, ופתחו בבדיקות | בהמשך הועברה הגופה לבחינה וזיהוי במכון לרפואה משפטית (חדשות, בארץ)

18תגובות
מהחיפושים בשבוע האחרון (צילום: דוברות זק"א)

דיווח ראשוני: האם אחרי תשעה ימים של חיפושים, נמצאה גופתו של בחור הישיבה אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, בן ה-17?

ארגון זק"א הודיע היום (ראשון), בשעת צהרים, כי נמצאה גופה בים התיכון. "כוחות החירום פועלים בזירה, והגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי", נמסר. הגופה נמשתה מהמים סמוף לחוף סידנא עלי בהרצליה, לאחר שאזרח הבחין בה צפה במים.

פראמדיק מד"א עידן שינה סיפר: "כשהגענו לחוף הובילו אותנו אל גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

זירת מציאת הגופה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א תל אביב סיפר: ״מיד עם קבלת הדיווח ממוקד זק״א (1223) על איתור גופה בחוף סידני עלי, הוקפצו צוותים של זק״א למקום וחברו לכוחות המז״פ בזירה, כעת באמצעות סירת השיטור הימי הגופה תובא לחוף ומתנדבי זק״א שנמצאים בזירה בפיקוד ערן קוזחי מפקד היחידות המיוחדות של זק״א שטיפל ופיקד על זירת החיפושים בנתניה ב-10 ימים האחרונים, שם בחוף תתבצע זיהוי ראשוני ומיד לאחמ״כ היא תעבור למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי סופי״.

המשטרה עדכנה: "שוטרי מחוז מרכז מתחנת נתניה מבצעים כל העת סריקות נרחבות בחיפושים אחר הנעדר שטבע בים. במסגרת החיפושים לפני זמן קצר, הבחין אזרח בגופת אדם שצפה בים, מול חופי הרצליה וכעת מבוצעות בדיקות לזיהוי הגופה.

"שוטרי תחנת נתניה מבצעים החל מתאריך 10.4.26 חיפושים נרחבים בשיתוף גורמים נוספים אחר הנעדר שטבע בים. במהלך החיפושים בוצעו מגוון פעולות בין היתר באמצעות צוללנים כב״א זק״א מסוקים משטרתיים ואמצעים נוספים. כאמור, לפני זמן קצר אותרה גופת גבר שצפה בים וכעת מבוצעות פעולות לזיהוי הגופה במכון לרפואה משפטית באבו כביר".

החיפושים אחר תלמיד הישיבה החלו ביום שישי לפני תשעה ימים, לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, בים התיכון, בשעת צהרים יחד עם אחיו, יששכר דב שפיגל ז"ל, בן 21, שנפטר לאחר שהרופאים ניסו להילחם על חייו.

ביום רביעי בשבוע שעבר, ובמקביל לחיפושים, התקיימה הלוויתו של האח. במסע הלוויה קורע לב ליוו אלפים את הבחור החשוב למנוחות. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, זעק בבכי על "הפיקדון שחזר", והתחנן למציאת הבן השני הנעדר במצולות הים. ראשי הישיבות והמשגיח הגר"ד סגל ביכו את האובדן הנורא.

חיפושיםזק"אגופה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

17
אנוני
אולי זה הבחור
16
אז מי זז יכול להיות זה רק הוא קצת עצוב שאני שמח שמצאו גופה אבל גם זה טוב ברוך דיין האמת
יוי
15
תנחומים למשפחת שפיגל היקרה ברוך דיין האמת תנחמו מן השמיים
עצוב
14
מגיע שאפו גדול לכל המשתתפים בחיפושים שלא וויתרו. אמנם מצער מאוד אבל לפחות שיגיע לקבר ישראל....
כל הכבוד שלא וויתרו
13
כמה עצוב להתנחם בזה שנמצא ויובא לקבורה ראויה אין אנחנו מבינים בחשבונות שמיים אבל מתחננים לגאולה שלמה במהרה במהרה
אני
12
ישתבח שמו לעד אל יתיאש מן הרחמים זה סוף עצוב אבל נקודת אור שלפחות קבר יש להיתפלל הלב עם משפחת שפיגל היקרה ותודה לאנשי זקא המדהימים ולריבנו של עולם כמובן
אריאל
11
בשורת איוב: תם המסע המפרך בים "במקום שבו נגמרות המילים, מתחילה הדמעה." הלב נשבר לרסיסים עם הישמע הבשורה הקשה על מציאת גופתו של הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, לאחר עשרה ימי חיפושים בים. כואב שבעתיים לדעת שרק לפני ימים אחדים נפרדנו מאחיו, יששכר דב ז"ל, שנספה באותו אסון נורא בחוף צאנז. עשרה ימים שבהם
שאול ישעיהו
10
"במקום שבו נגמרות המילים, מתחילה הדמעה." הלב נשבר לרסיסים עם הישמע הבשורה הקשה על מציאת גופתו של הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, לאחר עשרה ימי חיפושים בים. כואב שבעתיים לדעת שרק לפני ימים אחדים נפרדנו מאחיו, יששכר דב ז"ל, שנספה באותו אסון נורא בחוף צאנז. עשרה ימים שבהם אלפי מתנדבים לא איבדו תקווה, ע
יוחי
9
כל עם ישראל התפלל שהילד יימצא. הלוואי וירפא ה' לשבורי לב ויחבש לעצבותם. הלוואי ויבוא המשיח עכשיו.
שיר
8
כמה היתפללתי מלא שימצאו אותו תודה לך בורא עולם
♥️♥️♥️💔💔💔💔

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר