דיווח ראשוני: האם אחרי תשעה ימים של חיפושים, נמצאה גופתו של בחור הישיבה אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, בן ה-17?

ארגון זק"א הודיע היום (ראשון), בשעת צהרים, כי נמצאה גופה בים התיכון. "כוחות החירום פועלים בזירה, והגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי", נמסר. הגופה נמשתה מהמים סמוף לחוף סידנא עלי בהרצליה, לאחר שאזרח הבחין בה צפה במים. פראמדיק מד"א עידן שינה סיפר: "כשהגענו לחוף הובילו אותנו אל גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א תל אביב סיפר: ״מיד עם קבלת הדיווח ממוקד זק״א (1223) על איתור גופה בחוף סידני עלי, הוקפצו צוותים של זק״א למקום וחברו לכוחות המז״פ בזירה, כעת באמצעות סירת השיטור הימי הגופה תובא לחוף ומתנדבי זק״א שנמצאים בזירה בפיקוד ערן קוזחי מפקד היחידות המיוחדות של זק״א שטיפל ופיקד על זירת החיפושים בנתניה ב-10 ימים האחרונים, שם בחוף תתבצע זיהוי ראשוני ומיד לאחמ״כ היא תעבור למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי סופי״.

המשטרה עדכנה: "שוטרי מחוז מרכז מתחנת נתניה מבצעים כל העת סריקות נרחבות בחיפושים אחר הנעדר שטבע בים. במסגרת החיפושים לפני זמן קצר, הבחין אזרח בגופת אדם שצפה בים, מול חופי הרצליה וכעת מבוצעות בדיקות לזיהוי הגופה.

"שוטרי תחנת נתניה מבצעים החל מתאריך 10.4.26 חיפושים נרחבים בשיתוף גורמים נוספים אחר הנעדר שטבע בים. במהלך החיפושים בוצעו מגוון פעולות בין היתר באמצעות צוללנים כב״א זק״א מסוקים משטרתיים ואמצעים נוספים. כאמור, לפני זמן קצר אותרה גופת גבר שצפה בים וכעת מבוצעות פעולות לזיהוי הגופה במכון לרפואה משפטית באבו כביר".

החיפושים אחר תלמיד הישיבה החלו ביום שישי לפני תשעה ימים, לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, בים התיכון, בשעת צהרים יחד עם אחיו, יששכר דב שפיגל ז"ל, בן 21, שנפטר לאחר שהרופאים ניסו להילחם על חייו.

ביום רביעי בשבוע שעבר, ובמקביל לחיפושים, התקיימה הלוויתו של האח. במסע הלוויה קורע לב ליוו אלפים את הבחור החשוב למנוחות. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, זעק בבכי על "הפיקדון שחזר", והתחנן למציאת הבן השני הנעדר במצולות הים. ראשי הישיבות והמשגיח הגר"ד סגל ביכו את האובדן הנורא.