כך ציינו בצאנז טשאקאווא את הילולת ה'דברי חיים' זיע"א

שבוע וחצי לאחר שמחת הברית לנכד האדמו"ר משאץ דרהביטש , בן לבנו הרב אלעזר מאסקאוויטש, חתן הרה"ג אליהו שטרן אב"ד מירון ברחובות, ועקב קדושת המועד, שחררו היום בחסידות את התמונות מהשמחה המרוממת שנערכה בימי חול המועד פסח | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע ביום א׳ נערכה שמחת האירוסין לנכדת האדמו״ר מויז׳ניץ והאדמו״ר מפרמישלאן בת להרה״צ דוד רוזנבוים, עב״ג החתן בן הרב שמעון ארנסטר ונכד אב״ד מאקווא אשדוד ואב״ד מאור החיים צפת | שמחת האירוסין נערכה בבית המדרש הגדול ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך | במהלך האירוסין שברו הסבים את הצלחת לקול שירת האלפים | שמחת החתונה נקבעה לחודש כסלו בשעה טובה ומוצלחת (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב-45 ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השולחן הרחיב האדמו"ר במשנת זקינו בעל ההילולא, שכידוע היה רודף צדקה וחסד כל ימי חייו | בסיום הטיש, בו השתמש הרבי בגביע האישי של בעל ההילולא, חילק האדמו"ר שיירי 'כוס של ברכה' מהגביע הקדוש לאלפי החסידים שהרימו תרומה הגונה לטובת קופת הצדקה 'אור חיים' לזכר בעל ההילולא, לעזרת נישואי חתנים וכלות (חסידים)
בליל ערב ראש חודש אייר, המסוגל לרפואה, פקד הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, את קבר יוסף בשכם • ברגעים של התעלות פצח באמירת 'שיר המעלות ממעמקים' בנוסח ימי הרחמים והסליחות • צפו בתיעוד דומע של תפילת הרב על ציון "המשביר", עשר שנים אחרי ביקור אביו האדמו"ר במקום (חסידים)
בחצר הקודש פינסק קרלין ציינו אמש את יומא דהילולא ה-25 של האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' זצ"ל | בצהרי היום פקד בנו, ממלא מקומו האדמו"ר את הציון הקדוש ב'הר המנוחות' בירושלים | בהמשך ערך הרבי את השולחן הטהור, שם השתתף גם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שנשא דברי התעוררות חוצבי להבות במשנתו של בעל ההילולא | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר במשנת אביו זצ"ל (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך אמש האדמו"ר מטשערנוביל במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |החסידים מציינים כי הביקור האחרון בין שני האדמו"רים נערך לפני כ-28 שנים | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח כשהם מעלים זיכרונות הוד משנות קדם | בסיום הביקור נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
תיעוד מרהיב ומיוחד מחג הפסח בחצה"ק פינסק קרלין | החל מאפיית המצות ועד לטישים הסוחפים | באחד מימי המועד נרשם רגע מיוחד במעמד 'ברכת האילנות', כאשר האדמו"ר נעמד מול מקום המקדש וצפה במשקפת לעבר הר הבית, ולאחר מכן בירך על עצי פרי בסמוך למקום עמדו| החג נחתם בטיש נעילת החג (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט בוויליאמסבורג ציינו בהתרגשות את הפסח הראשון בצל האדמו"ר | במהלך ימי המועד יצא הרבי לרחובה של עיר למעמד 'ברכת האילנות', שם נעמד על יד הסטנדר תחת כיפת השמיים | החג נחתם בטיש נעילת חג מרומם (חסידים)
תיעוד מרהיב ומסכם מימי הפסח בחצר הקודש קראלי בוויליאמסבורג | החל משאיבת "מים שלנו", מעמדי בדיקת ושריפת חמץ ועד לאפיית מצות מצווה בחצות ערב יום החג | כמו כן תיעוד מעריכת הטישים בימי חול המועד, ומהשולחן הטהור בנעילת החג של יום שביעי של פסח (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מכל מעמדי הקודש המרוממים בצל קודשו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בימי חג הפסח |עין חדה יכלה להבחין בשינוי היסטורי בלבושם של בני האדמו"ר במהלך מעמדי "מים שלנו" ושריפת החמץ, אשר החלו על פי בקשתו המפורשת של אביהם האדמו"ר, החלו בניו של הרבי לגרוב גרביים שחורות, כמנהג הבנשקי"ם לבית ויז'ניץ לדורותיהם, שינוי שהפך לשיחת היום בקרב החסידים, הרואים בכך נדבך נוסף בשימור מנהגי השושלת המפוארת (חסידים)
המוני תושבי ב"ב השתתפו השבוע בסעודת הילולא שערך האדמו"ר מגורליץ בהיכל בית מדרשו בשיכון ה', לרגל יומא דהילולא ה-150 של זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברי תורה במשנת בעל ההילולא |כמו כן נשא דברים, הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג, רבה של שיכון ה' |בסיום המעמד עברו הקהל לברכת לחיים (חסידים)
האדמו"ר מצאנז ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו אבי שושילתא קדישא הרה"ק בעל ה'דברי חיים' זי"ע במלאת 150 שנה להסתלקותו | בטיש השתתפו אלפי חסידים לצד שורה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ודיינים מכל רחבי ארה"ק | בסיום הטיש חילק האדמו"ר תעודות מורנו למצטייני הישיבה שנבחנו על אלפי דפי גפ"ת • צפו בגלריה (חסידים)
אלפי חסידי באבוב התכנסו השבוע לעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר בדברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו בהפצת תורה וחסד | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת לחייים לפני הקודש (חסידים)
קהל אלפים נהר השבוע אל מרכז חסידות צאנז קלויזנבורג בבורו פארק לשולחן הטהור שערך האדמו"ר לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא, הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים במשנתו של בעל ההילולא תוך שהוא מרחיב בפלפול תורני גג על גג ומקשר בין סוגיות הש"ס לשיטתו ההלכתית של ה'דברי חיים' (חסידים)
מעמד קביעת מזוזות נרגש נערך בראשות האדמו"ר מדושינסקיא במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא | לנוכח העומס הכבד של אלפי המתפללים הפוקדים את המקום מדי יום, נחנכו שלושה היכלי שטיבלאך מפוארים. במקביל, הוכפל היכל התורה המרכזי ושודרג ב"אוצר ספרים" ענק לרווחת מאות הלומדים | צפו בגלריה (חסידים)
לרגל יומא דהילולא העשרים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע, פקד בנו האדמו"ר מסאטמר את הציון הקדוש בבית החיים בקריית יואל, שם נשא תפילה לישועת הכלל והפרט | בשעות הערב ערך הרבי את ה'טיש' המרכזי, בו העלה האדמו"ר קווים לדמותו ומורשתו של אביו זצ"ל בפני קהל אלפי החסידים (חסידים)
