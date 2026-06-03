כיכר השבת
התיעוד המלא

מהרבנית ועד לגבאים; כל הרגעים המרגשים מאחורי הקלעים בחתונת השלום בבורו פארק

עשרים שנות נתק בין חצרות הקודש לבית סאטמר הגיעו לסיומן בשמחת הענק של בת הנגיד הרב ליפא פרידמן, אשר חולל את הבלתי יאומן והביא להסכמי השלום ההיסטוריים | כעת קבלו תיעוד ענק ומרגש ובו הרגעים הבלתי נתפסים מאחורי הקלעים, לחיצות הידיים החמות בין בכירי העסקנים משני הצדדים, והמפגש המפתיע והלבבי של הרבנית מסאטמר ליד המחיצה. המשב"קים האגדיים והעסקנים נצפו באהבה, אחווה ורעות, ומסמנים את תחילתו של עידן חדש בחסידות לקראת מפגש האחים האדמו"רים בקרוב (חסידים)

הרבנית סאשה טייטלבוים מאחלת מזל טוב למשה גבאי
הרבנית סאשה טייטלבוים מאחלת מזל טוב למשה גבאי| צילום: צילום: באדיבות המצלם

שמחת חתונת השלום ההיסטורית, שליוותה את עולם החסידות השבוע, ממשיכה להסעיר את המגזר ומספקת כעת הצצה מרתקת ומרגשת אל מאחורי הקלעים. מדובר בנישואי בת הנגיד הנודע הרב ליפא פרידמן, האיש שחולל את הבלתי יאומן והצליח לאחר עשרים שנות נתק להוביל להסכמי שלום היסטוריים בין חצרות הקודש לבית סאטמר. כפי שדווח, בשלב זה כבר חולקה בהסכמה ירושת האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, והיד עוד נטויה לקראת אירועים משמעותיים נוספים, כאשר על פי התוכנית המסתמנת צפויים האחים האדמו"רים להיפגש יחדיו פנים אל פנים לאחר עשרות שנים של נתק מוחלט, מלבד שיחת טלפון אחת באמצע ימי הקורונה, אז התעניינו יחדיו לשלומם של בני המשפחה שהיו נתונים במיצר תחת חולי הנגיף.

כעת קבלו תיעוד ענק משמחת הנישואין, המציג רגעים בלתי נתפסים של אהבה, אחווה ורעות בין בכירי העסקנים משתי חצרות הקודש, אשר במשך שני עשורים עמדו משני צדי המתרס. בין התיעודים נצפה הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויליאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר המהר"א מסאטמר. כמו כן נראו המשב"ק הרב חיים שלמה פישר ואנשי בית נוספים של האדמו"ר המהר"א, שהגיעו במיוחד להשתתף בשמחה ולחצו ידיים בחמימות עם המחותנים החשובים.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הרבנית הצדקנית מרת סאשה טייטלבוים, א"ח לאדמו"ר המהר"א מסאטמר, נצפתה בסמוך למחיצה שבין עזרת הנשים לעזרת הגברים, כשהיא מאחלת בלבביות ובמאור פנים ברכת מזל טוב חמה להרב משה פרידמן, (משה גבאי) המשב"ק האגדי לבית סאטמר. התיעודים המרתקים הללו מוכיחים כי השלום ההיסטורי כבר קורם עור וגידים בשטח, ומכשיר את הקרקע לקראת הצעדים הבאים שישנו את פני עולם החסידות.

שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)
שמחת נישואי בת ר' ליפא פרידמן (צילום: אברומי בלום)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מסאטמרירושההסכם שלוםמשה פרידמןליפא פרידמןחיים שלמה פישר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

התיעוד המלא

|

גלריה ססגוני

||
3

הרבנים התגלגלו מצחוק

||
8

שמחה כפולה

|

אימפריה עצמאית 

|

מסורת של 82 שנה

|

צפו בתיעוד

|

הָשֵׁב כֹּהֲנִים לַעֲבוֹדָתָם

||
1

בסיום המעמד המרומם

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

תיעוד מרהיב

||
3

מחזה של ענווה

||
1

תשע שנים מההסתלקות

||
1

מראה שלא שומעים כל יום

||
1

הידרדרות חמורה במצבה

|

באולם ענק

||
1

בלב אתר הבנייה

||
8

החלום שהתגשם

||
4

התקבל בכבוד מלכים

||
1

רוחות שלום | ההקלטה נחשפת

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר