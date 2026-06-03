שמחת חתונת השלום ההיסטורית, שליוותה את עולם החסידות השבוע, ממשיכה להסעיר את המגזר ומספקת כעת הצצה מרתקת ומרגשת אל מאחורי הקלעים. מדובר בנישואי בת הנגיד הנודע הרב ליפא פרידמן, האיש שחולל את הבלתי יאומן והצליח לאחר עשרים שנות נתק להוביל להסכמי שלום היסטוריים בין חצרות הקודש לבית סאטמר. כפי שדווח, בשלב זה כבר חולקה בהסכמה ירושת האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, והיד עוד נטויה לקראת אירועים משמעותיים נוספים, כאשר על פי התוכנית המסתמנת צפויים האחים האדמו"רים להיפגש יחדיו פנים אל פנים לאחר עשרות שנים של נתק מוחלט, מלבד שיחת טלפון אחת באמצע ימי הקורונה, אז התעניינו יחדיו לשלומם של בני המשפחה שהיו נתונים במיצר תחת חולי הנגיף.

כעת קבלו תיעוד ענק משמחת הנישואין, המציג רגעים בלתי נתפסים של אהבה, אחווה ורעות בין בכירי העסקנים משתי חצרות הקודש, אשר במשך שני עשורים עמדו משני צדי המתרס. בין התיעודים נצפה הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויליאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר המהר"א מסאטמר. כמו כן נראו המשב"ק הרב חיים שלמה פישר ואנשי בית נוספים של האדמו"ר המהר"א, שהגיעו במיוחד להשתתף בשמחה ולחצו ידיים בחמימות עם המחותנים החשובים.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הרבנית הצדקנית מרת סאשה טייטלבוים, א"ח לאדמו"ר המהר"א מסאטמר, נצפתה בסמוך למחיצה שבין עזרת הנשים לעזרת הגברים, כשהיא מאחלת בלבביות ובמאור פנים ברכת מזל טוב חמה להרב משה פרידמן, (משה גבאי) המשב"ק האגדי לבית סאטמר. התיעודים המרתקים הללו מוכיחים כי השלום ההיסטורי כבר קורם עור וגידים בשטח, ומכשיר את הקרקע לקראת הצעדים הבאים שישנו את פני עולם החסידות.