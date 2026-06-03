בשמחה הכפולה בבורו פארק | הרבי מסקולען הקפיץ את בחורי באבוב

שמחת שבע ברכות מפוארת ומרוממת נחגגה השבוע בהיכל המתיבתא של חסידות באבוב בשכונת בורו פארק שבניו יורק, לרגל השמחה הכפולה שנחגגה במעונם של האדמו"ר מבאבוב וגיסו ראש הישיבה הגה"צ רבי ברוך אברהם הורוביץ, בנישואי נכדיהם למזל טוב.

במהלך השמחה נשא האדמו"ר מבאבוב מספר פעמים משאות קודש, תוך שהוא מרחיב בדברי הדרכה מיוחדים לבחורי הישיבות, כשהם מתובלים בענייני השעה ובפניני חסידות. בהמשך הערב נרשמו רגעים מרתקים עם הגעתה של שורה מכובדת של אדמו"רים מתושבי העיר, אשר פיארו את השמחה בהופעתם הכבודה.

במיוחד התקבל בכבוד רב האדמו"ר מסקולען, אשר לבקשת האדמו"ר מבאבוב אף פצח בשירת ניגוני סקולען המעוררים, ובסיומם יצא בריקוד נלהב ברגש רב לעיני קהל עם ועדה. כמו כן, השתתפו בשמחה האדמו"ר מוויז'ניץ בורו פארק והאדמו"ר מאמשינוב בורו פארק, וגם עמם פצח האדמו"ר במחול נלהב של שמחה.

רגע מרגש ומיוחד נרשם כאשר בחורי הישיבה הגישו לאדמו"ר מבאבוב 'כוללות קוויטל' מיוחד, ובו שמותיהם של כל הבחורים המשתייכים ל"חבורת הורנו" ללימוד הלכה, מפעל כביר אותו ייסד האדמו"ר בשנה שעברה. האדמו"ר עבר על רשימת השמות תוך שהוא מביע שמחה גלויה.

במהלך השמחה נשא דברים ראש ישיבת באבוב לונדון, הגאון ר' אבא הורוויץ, ואחד מתלמידי המתיבתא חרז חרוזים נפלאים ומרגשים ברום מעלת שמחת בית צדיקים. בברכת המזון כובד הסבא ראש הישיבה, ובברכות התחלקו רמ"י הישיבה, כאשר בברכה אחרונה כובד האדמו"ר מבאבוב, ולאחר מכן נמשכו הריקודים עוד שעות ארוכות לתוך הלילה.