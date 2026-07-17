איראן הורתה אתמול (חמישי) לחות'ים לסגור את מצר באב אל-מנדב במקרה שארצות הברית תתקוף תשתיות אנרגיה איראניות - כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. המהלך מהווה הסלמה משמעותית במתיחות בין וושינגטון לטהראן, ומעלה את החשש מפגיעה קשה בכלכלה העולמית.

מאחורי האיום עומד אחד המנופים המרכזיים של איראן - שליטה על נתיבי ים אסטרטגיים שדרכם עוברת חלק ניכר מסחר האנרגיה והסחורות העולמי. לאחר שטהראן כבר הטילה מצור על מצר הורמוז, היא מאיימת כעת להשתמש גם במצר באב אל-מנדב כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית.

משמרות המהפכה: לא נייצא נפט כל עוד התקיפות נמשכות

הבוקר (שישי) שיגרו משמרות המהפכה האיראניות איום נוסף לעבר ארצות הברית, והתחייבו שלא לייצא נפט או גז דרך מצר הורמוז כל עוד התקיפות האמריקניות יימשכו. המהלך מצטרף לאיומים הקודמים ומעיד על נחישות איראנית להשתמש בנשק האנרגטי כנגד המערב.

על פי דיווחים שפורסמו היום, קיים קרע עמוק במשטר האיראני בין הפרגמטיים שחוששים מקריסה כלכלית לבין הקיצוניים שדורשים שליטה אגרסיבית על מצר הורמוז. הקרע מעיד על המחיר הכבד שהמצור הימי גובה מהכלכלה האיראנית.

לאחר סגירת מצר הורמוז, נותרו לאיראן שני אמצעי הרתעה משמעותיים. הראשון הוא פגיעה בתשתיות האנרגיה באזור המפרץ. מבחינת האיראנים, אם הם ייפגעו - כולם ייפגעו: "אנרגיה לכולם או לאף אחד". הם מאיימים להשמיד תשתיות אנרגיה בכל מדינות המפרץ. האמצעי השני הוא חסימת מצר באב אל-מנדב, המהווה נתיב תעבורה קריטי בים האדום.

מצר באב אל-מנדב: עורק תנועה קריטי

מצר באב אל-מנדב משמש כעורק תנועה מרכזי בים האדום, ולסגירתו עלולה להיות השפעה אנושה על הכלכלה העולמית. דרך המצר עוברים כ-20% מתעבורת המכולות בעולם בדרכן לתעלת סואץ, והוא מהווה נתיב חיוני לשרשרת האספקה בין אסיה לאירופה.

בנוסף, דרך המצר עוברים בכל יום שישה מיליון חביות נפט, רובו סעודי. חסימתו תחריף באופן משמעותי את משבר האנרגיה והסחורות הגלובלי, ותגרום לסחרור במחירי הדלק והמזון ברחבי העולם.

על פי הדיווחים, נציגי משמרות המהפכה נמצאים כבר עכשיו בתימן ומאיימים לסגור את המצר אם האמריקנים יתקפו תחנות כוח. במקביל, דווח כי החות'ים כבר פרסו כטב"מים וטילים באזורים הרריים המשקיפים על מפרץ עדן ועל נמל חודיידה, כדי לאפשר תקיפה במקרה של הסלמה.

חידוש הלחימה עם סעודיה

המוטיבציה למהלך נובעת בין היתר מהמתקפה הסעודית על החות'ים השבוע ומחידוש הלחימה ביניהם. מנהיג החות'ים איים כי יתקוף בטילים את כל תשתיות האנרגיה והתשתיות החיוניות בסעודיה אם היא תיכנס למערכה.

האיראנים מבינים כי המצר הוא עקב אכילס של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שחושש מסחרור כלכלי נוסף שהמלחמה עלולה להכניס אותו אליו. טראמפ מהמר על כך שהטלת המצור מחדש על איראן וביטול זכותה למכור נפט יחנוק את כלכלת המשטר וישכנע אותו לשחרר את אחיזתו במצר הורמוז.

חטיפת כלי שיט במפרץ עדן

סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה כי הבוקר (יום שישי) נחטף כלי שיט בעת שעבר במפרץ עדן, במרחק של כ-120 ק"מ דרומית לנמל אל-מוכלא שבמזרח תימן. גורמי ביטחון מסרו כי תוקפים חמושים עלו על מכלית הכימיקלים ASANA, שיעדה המוצהר היה בוסאסו שבסומליה. לא ברור אם החות'ים אחראים לאירוע.

איראן קוראת לאזרחים לחסוך בחשמל

בעקבות ההסלמה בתקיפות האמריקניות שמכוונות גם נגד תשתיות, איראן קראה לאזרחיה לחסוך בחשמל. משרד האנרגיה האיראני פנה לאזרחים לחסוך באנרגיה במחוזות הדרומיים, והוסיף כי אזורים אלה "חווים כעת גל חום קשה ותקיפות נגד תשתיות אנרגיה".

הבוקר הודיע גם משרד החשמל, המים והאנרגיה של כוויית כי "כתוצאה מהתוקפנות האיראנית נפגע אחד ממפעלי החשמל והתפלת המים של המדינה. פרצה בו שריפה ונגרם נזק למספר רב של יחידות ייצור חשמל, מה שחייב הפעלת תוכניות חירום וטיפול מיידי באירוע כדי להפחית את השפעותיו ולשמור על יציבות מערכת החשמל".