שעות ספורות לאחר פרסום תחקיר 'כיכר' על התנהלות תמוהה הגובלת בבריונות מצד המחוז החרדי במשרד החינוך בניהולו של שי קלדרון כלפי סמינר ליטאי מוביל בבית שמש, פקחי המשרד מיהרו להקדים את השימוע למנהלי הסמינר.

לטובת מי שהספיק לשכוח, מוקדם יותר השבוע חשפנו כיצד מערכת האכיפה של המחוז החרדי במשרד החינוך נוהג במדיניות של "איפה ואיפה" כאשר פקחי המשרד זימנו לשימוע את מנהלי אחד הסמינרים המובילים בבית שמש. הסיבה הרשמית - אי ציות לשיבוצי העירייה.

אך מתברר כי מרבית מנהלי הסמינרים בבית שמש טרם זימנו את כלל הבנות ששובצו אליהם במסגרת ועדת השיבוץ העירונית. מדובר על אותן בנות שלא התקבלו לסמינר, וועדת השיבוץ העירונית אמונה על שיבוצן בסמינרים השונים.

משום מה, דווקא סמינר אחד עומד בפני שימוע, כשהתהיות שעולות לנוכח העובדות, נותרות ללא מענה. אותו סמינר מתעקש שלא לקבל את בתו של אחד האנשים החזקים והמקושרים בעיר מסיבות ענייניות.

אותו אדם מקושר, מחזיק בבעלותו חברה הקשורה למוסדות חינוך, ומכאן לכאורה הקשר הפסול שלו בנושא הזה עם בכירי המחוז החרדי במשרד החינוך כולל שי קלדרון בעצמו. היות וקלדרון מסרב לענות לשאלות 'כיכר השבת', ותחת זאת הוא מסתתר תחת מטריית ההגנה של אגף הדוברות במשרד החינוך - שם בחרו 'לספר סיפורים' לפניות 'כיכר השבת' - אך כאמור אנחנו סומכים על חוש השיפוט של הציבור החרדי החכם ויראה הציבור וישפוט.

כאמור, שעות ספורות לאחר פרסום התחקיר המטלטל, קיבלו מנהלי הסמינר הליטאי הודעה על כך שהשימוע שנקבע להם עקב סירובם לקבל את אותה בחורה שאינה מתאימה לצביון הסמינר - הוקדם וכי עליהם להתייצב לשימוע בתוך פחות ביממה.

מדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל שנועדה לגרום ללחץ אצל הנהלת הסמינר - ואכן כאשר ההבהרה נמסרה למשרד החינוך הם הותירו את הזימון המקורי לשימוע - בשבוע הבא. גורם המקורב להנהלה הרוחנית של הסמינר מסר לנו: "משרד החינוך חושב שהוא יכול לחנך את הרבנים. בנושא הזה הסמינר יעדיף לסגור את שערי הסמינר על מנעול ובריח - ובלבד שלא לגרום לפגיעה חינוכית בקרב התלמידות".

בסביבת ההנהגה הרוחנית של הסמינר טוענים כי בימים אלו נשקלת הליכה לבית המשפט נגד התנהלות משרד החינוך, וכי עורכי דין וגדולי ישראל שהובאו בסוד העניינים דנים בסוגיה ההלכתית והמשפטית המורכבת.

היות ויש שעשויים לראות בהתנהלות משרד החינוך כצודקת ונכונה - פנינו למספר הורים לתלמידות ששובצו לסמינרים שונים בבית שמש - כולל כאלה ששובצו ל"סמינר החדש" בניהולו של הרב ישעיהו ליברמן, והתמונה שהתבהרה לנו מכל אותן שיחות היא עגומה ובעלת צבע אפלייתי קשה: אף מנהל או מנהלת סמינר לא זומנו לשימוע - כולל כאלה שטרם זימנו את הבנות ששובצו אליהן.

גורם בכיר אומר בזעם ל'כיכר השבת': "זו התנהלות הזויה מאין כמותה, בזמן שישנן בנות ספרדיות רבות בבית ואין להן שיבוץ, משרד החינוך החליט להתעסק רק עם העיר בית שמש ורק להתערב לטובתו של העסקן המקושר, משהו שם מריח לא טוב. וגם, איפה ש"ס בסיפור הזה מדוע גם היא לא מפעילה שרירים? זה פשוט שערורייה".

שר החינוך יואב קיש, ודובר משרד החינוך - סירבו להגיב לעובדות שהוצגו בפניהם המעידות כאלף עדים על התנהלות בררנית, לא מידתית הגובלת בסחיטה באיומים לכאורה - כשהכל במטרה לעזור לבתו של איש אחד, חזק ומקושר מאוד ממוצא אשכנזי, בעוד בנות ספרדיות ממתינות בוכיות בבית.

'כיכר השבת' יוסיף ללוות את הפרשה - שגורמים רבניים בכירים מעורבים בה.