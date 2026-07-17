צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל אנס מחמוד אחמד חמדאן, מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס, ששימש כדמות מרכזית בהחזקת חטופים ברצועת עזה ובתהליך השבתם לישראל. המחבל, שהיה אחראי על התעמולה של ארגון הטרור בחטיבת חאן יונס, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

על פי הנמסר מדובר צה"ל ושב"כ, חמדאן שימש במשך שנים, ובמהלך המלחמה, כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית - מוחמד דף וראפע סלאמה. לאורך המלחמה היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים, והיה אחראי על תיעוד החטופים במהלך טקסי השחרור. כמו כן, היה מעורב בהחזקתו של אברה מנגיסטו לפני המלחמה.

בעת האחרונה, המחבל עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. המחבל היווה איום על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפות מדויקות מהאוויר.

סגירת מעגל מול מחבל בכיר

מדובר בסגירת מעגל ערכית וחשובה מול מחבל שלקח חלק בתכנון, באבטחת בכירי חמאס האמונים על טבח 7 באוקטובר, ובהחזקת חטופים ישראלים. תפקידו המרכזי בהחזקת החטופים והיותו אחראי על תיעודם במהלך השחרורים הפך אותו לדמות מפתח במערך הטרור של חמאס בדרום הרצועה.

החיסול מצטרף לשורה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי חמאס שהיו מעורבים בטבח 7 באוקטובר ובהחזקת חטופים. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן שיטתי נגד תשתיות הטרור ברצועת עזה, תוך מיקוד במפקדים בכירים שמסכנים את חיילינו ואזרחי ישראל.