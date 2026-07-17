רשות המסים מחריפה את הצעדים בעקבות תקיפת פקחיה בבני ברק: מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', שיגר היום (שישי) מכתב לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ובו הודיע כי הורה להקפיא את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי העיר בגין נזקי מבצעי “עם כלביא” ו״שאגת הארי”, עד לפרסום גינוי רשמי מצד העירייה.

ההחלטה מגיעה יממה לאחר האירוע החריג, שבו הותקפו פקחי רשות המסים במהלך פעילותם בשכונת קרית ויז׳ניץ בעיר. בתיעוד שפורסם ב״כיכר השבת״ נראה המון מקיף את רכב הפקחים, משליך לעברו ביצים וגורם לנזק לשמשות הרכב, עד לחילוצם מהמקום על ידי כוחות משטרה.

במכתבו כותב אהרונוביץ כי עובדי רשות המסים, שהגיעו לעיר במסגרת עבודתם, הותקפו באלימות ונזקקו לחילוץ משטרתי. לדבריו, מדובר באירוע שני נגד פקחי הרשות בתקופה האחרונה, וכי עד כה עיריית בני ברק לא פרסמה גינוי למעשה.

לדברי מנהל רשות המסים, כל עוד לא יפורסם גינוי חד־משמעי ופומבי מצד העירייה, עובדי הרשות לא ישובו לפעול בעיר. בהתאם לכך, הורה גם לאנשי קרן הפיצויים להפסיק בשלב זה את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בגין נזקי המלחמה.

במכתב ביקש אהרונוביץ כי הגינוי יפורסם גם באמצעי התקשורת הפונים לציבור החרדי. עד לפרסום הודעה כזו, כך עולה מהמכתב, הטיפול בתביעות יישאר מוקפא.

מעיריית בני ברק טרם נמסרה תגובה. אם תתקבל, נפרסמה במלואה.