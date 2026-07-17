כיכר השבת
סערה בבני ברק

אחרי תקיפת פקחי המס: רשות המסים מקפיאה את הטיפול בפיצויי המלחמה

יממה לאחר התיעוד שפורסם ב'כיכר השבת' מתקיפת פקחי רשות המסים בבני ברק, מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', הודיע לראש העיר חנוך זייברט כי הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי העיר בגין נזקי המלחמה יוקפא, עד שהעירייה תפרסם גינוי פומבי לאירוע (חדשות)

(צילום: קובי ישראל)

רשות המסים מחריפה את הצעדים בעקבות תקיפת פקחיה ב: מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', שיגר היום (שישי) מכתב לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ובו הודיע כי הורה להקפיא את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי העיר בגין נזקי מבצעי “עם כלביא” ו״שאגת הארי”, עד לפרסום גינוי רשמי מצד העירייה.

ההחלטה מגיעה יממה לאחר האירוע החריג, שבו הותקפו פקחי רשות המסים במהלך פעילותם בשכונת קרית ויז׳ניץ בעיר. בתיעוד שפורסם ב״כיכר השבת״ נראה המון מקיף את רכב הפקחים, משליך לעברו ביצים וגורם לנזק לשמשות הרכב, עד לחילוצם מהמקום על ידי כוחות משטרה.

במכתבו כותב אהרונוביץ כי עובדי רשות המסים, שהגיעו לעיר במסגרת עבודתם, הותקפו באלימות ונזקקו לחילוץ משטרתי. לדבריו, מדובר באירוע שני נגד פקחי הרשות בתקופה האחרונה, וכי עד כה עיריית בני ברק לא פרסמה גינוי למעשה.

לדברי מנהל רשות המסים, כל עוד לא יפורסם גינוי חד־משמעי ופומבי מצד העירייה, עובדי הרשות לא ישובו לפעול בעיר. בהתאם לכך, הורה גם לאנשי קרן הפיצויים להפסיק בשלב זה את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בגין נזקי המלחמה.

במכתב ביקש אהרונוביץ כי הגינוי יפורסם גם באמצעי התקשורת הפונים לציבור החרדי. עד לפרסום הודעה כזו, כך עולה מהמכתב, הטיפול בתביעות יישאר מוקפא.

מעיריית בני ברק טרם נמסרה תגובה. אם תתקבל, נפרסמה במלואה.

בני ברקחנוך זייברטרשות המסיםשי אהרונוביץ'

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