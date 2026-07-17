אחרי חודשים של מאבק: הישג ליועצי הכנסת במו”מ על תנאי ההעסקה

לאחר חודשים של משא ומתן, פגישות ומאבק מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע אמש (חמישי) כי הגיע להסכמות משמעותיות לשיפור תנאי ההעסקה של היועצות והיועצים הפרלמנטריים.

בהודעה שנשלחה ליועצים נכתב כי לאחר “תקופה ארוכה של עבודה מאומצת, פגישות והתעקשות על זכויות היועצות והיועצים”, הושגו מספר הסכמות משמעותיות מול הנהלת הכנסת.

במסגרת ההבנות סוכם כי החל מהלילה תעלה תקרת סבסוד המלונות מ־400 שקלים ל־550 שקלים ללילה. בנוסף, כלכלת לילה תינתן ללא עלות בימי מליאה ארוכים, כך שהיועצים יזכו למענה מסודר לארוחות לאורך שעות הערב.

עוד סוכם כי בסוגיית רכיב האש”ל תבצע חשבות הכנסת עבודת מטה מסודרת, ובסיומה תוצג לנציגות היועצים הצעה עד ל־2 בספטמבר.

חוק ההודעות הקוליות של אייכלר אושר: בשורה לבעלי טלפונים כשרים יוני גבאי | 09:02

מדובר בהישג נוסף שמצטרף לשורת הישגים שהושגו עבור היועצים הפרלמנטריים בתקופה האחרונה, ובהם תוספת של 7% לשכר הבסיס, הכפלת שווי השי לחג מ־250 ל־500 שקלים, וקיום קורס יועצים בשיתוף הכנסת שבסיומו הוענק מענק של 5,000 שקלים למשתתפים.

בוועד היועצים הודו ליו”ר הכנסת ח״כ אמיר אוחנה, למנכ”ל הכנסת צ’יקו אדרי, ליו”ר הקואליציה אופיר כץ, וכן לחברי הכנסת צביקה פוגל, ינון אזולאי, מירב מיכאלי, חאמד עמאר, אביחי בוארון ושמחה רוטמן, שסייעו לקידום ההסכמות.

ל”כיכר השבת” נודע כי בימים האחרונים הובילו יו”ר הקואליציה ח”כ אופיר כץ, יו”ר סיעת ש”ס ח”כ ינון אזולאי ויו”ר סיעת עוצמה יהודית ח”כ צביקה פוגל את המאמצים מול הנהלת הכנסת להשלמת ההבנות. במסגרת המגעים קיימו פגישה עם מנכ”ל הכנסת, ובסיומם גובשו ההסכמות שהובילו לשיפור תנאי ההעסקה של היועצות והיועצים הפרלמנטריים.

בוועד היועצים סיכמו כי “ההישגים הללו הם תוצאה של עבודה נחושה, עקבית ומשותפת למען כלל היועצות והיועצים”, והבהירו כי ימשיכו לפעול גם בתקופה הקרובה לקידום יתר הסוגיות שעדיין נמצאות על הפרק.