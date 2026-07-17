כוחות צה"ל סיכמו השבוע פעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון, במסגרתה נעצרו יותר מ-60 מבוקשים והוחרמו כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה. הפעילות, שכללה למעלה מ-250 פעילויות התקפיות לסיכול טרור, מהווה המשך למאמץ המתמשך של כוחות הביטחון להסרת האיומים על תושבי האזור ואזרחי מדינת ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הנעצרים כוללים מחזיקי וסוחרי נשק, חשודים בקידום פעילות טרור ובהרכבת מטענים, חשוד שעל פי מידע מודיעיני התכוון לבצע פיגוע, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה, וכן חשודים במעורבות באירוע הירי בחברון במהלך סכסוך בין חמולות. המעצרים מגיעים על רקע פעילות מודיעינית ממוקדת שאיפשרה לכוחות הביטחון לסגור מעגל על מבוקשים בעלי חשיבות מבצעית.

החרמת אמצעי לחימה ורחפנים

במהלך הפעילות איתרו והחרימו הכוחות מערך מרשים של אמצעי לחימה: שני כלי נשק מאולתרים מסוג 'קרלו', שלושה רובי ציד, אקדח, רימונים, תחמושת וחלקי נשק. בנוסף, אותרו והוחרמו חומרים לייצור והרכבת מטענים, ציוד צבאי, שלושה רחפנים וחומרי הסתה. החרמת הרחפנים מצביעה על ניסיונות מתמשכים של ארגוני הטרור להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות לצורכי איסוף מודיעין ותקיפה.

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כלי הנשק המאולתרים מסוג 'קרלו' נחשבים למסוכנים במיוחד, והחרמתם מהווה הישג משמעותי בסיכול פעילות טרור פוטנציאלית. חומרי ההרכבה שנתפסו היו יכולים לשמש לייצור מטענים שהיו עלולים לסכן חיי אדם. הפעילות המבצעית כללה גם פשיטות ממוקדות על בתים ומבנים שבהם אוחסנו אמצעי הלחימה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל.

פעילות רחבת היקף בכל הגזרה

הפעילות השבועית התפרשה על פני כל אוגדת יהודה ושומרון, כאשר הכוחות פעלו במקביל במספר מוקדים. בין היתר בוצעו מעצרים ממוקדים בחברון, בית לחם, שכם וג'נין, אזורים המהווים מוקדי פעילות טרור מתמשכת. כוחות צה"ל פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם יחידות מיוחדות ומשטרת ישראל, תוך שימוש במידע מודיעיני מדויק שאיפשר לסכל תכניות טרור בשלבי תכנון מתקדמים.

יצוין כי הפעילות המבצעית ביהודה ושומרון מתבצעת במקביל לפעילות צה"ל בגזרות נוספות. בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה, בוצעו תקיפות ממוקדות בדרום לבנון, והושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של קילומטרים. המאמץ המשולב בכל הגזרות מהווה חלק ממדיניות הביטחון הכוללת להסרת האיומים על מדינת ישראל.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול בנחישות לסיכול הטרור במטרה לשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית תימשך בהתאם למידע המודיעיני ולצרכים המבצעיים, תוך שמירה על חופש הפעולה של כוחות הביטחון להגן על אזרחי ישראל מפני איומי הטרור.